Нафта дешевшає вдруге поспіль: які сигнали надходять від Трампа

Світові ціни на нафту зранку 13 лютого продовжили зниження і рухаються до другого тижневого падіння поспіль. Як повідомляє Reuters, ключовим фактором стало зменшення побоювань щодо можливого загострення між США та Іраном.

Ціни на нафту. Фото: із відкритих джерел

Станом на 10:24 за київським часом ф’ючерси на нафту Brent знизилися на 2 центи – до 67,50 долара за барель після падіння на 2,7% напередодні. Американська нафта WTI також подешевшала – на 5 центів, до 62,79 долара за барель, після попереднього зниження на 2,8%.

На початку тижня котирування зростали через побоювання можливого військового сценарію між Вашингтоном і Тегераном. Проте ситуація змінилася після заяв президента США Дональд Трамп про можливість укладення угоди з Іраном уже найближчим часом. Це послабило геополітичну напругу і відповідно зменшило так звану премію за ризик, закладену в ціни.

Додатковий тиск на ринок чинять очікування слабшого попиту. Міжнародне енергетичне агентство у своєму останньому звіті прогнозує, що темпи зростання світового споживання нафти цього року будуть нижчими, ніж передбачалося раніше, тоді як пропозиція перевищить попит.

Водночас зростання запасів нафти у США та очікуване збільшення експорту з Венесуели також сприяють зниженню цін. За оцінками експертів, постачання венесуельської нафти може зрости до 1,2 мільйона барелів на добу, що ще більше посилить конкуренцію на ринку.

Аналітики зазначають, що поєднання геополітичних факторів і надлишкової пропозиції може зберігати тиск на нафтові котирування в найближчі місяці.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у січні 2026 року Росія отримала 11,1 млрд доларів від експорту нафти та нафтопродуктів – зростання забезпечило підвищення світових цін. Однак у річному вираженні доходи залишаються на 4,6 млрд доларів нижче за торішній рівень. Про це йдеться у щомісячному звіті Міжнародної енергетичної агенції (МЕА), повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Також видання "Коментарі" повідомляло – влада США назвала умову зняття санкцій із нафтового сектора РФ. Про це в ефірі телеканалу Fox News заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.



