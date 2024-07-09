Украине следует наращивать противовоздушную оборону и просить у союзников больше средств для сбивания российских ракет, отметил основатель международного сообщества InformNapalm Роман Бурко. Впрочем, по его словам, ПВО – это борьба с последствиями, а не с причиной "болезни".

США

"А чтобы бороться с причиной, надо, чтобы союзники, в частности США, изменили свою импотентную позицию относительно запрета атаковать российские аэродромы и уничтожать носители ракет в местах их базирования. Это тоже борьба с последствиями, но уже на один шаг ближе к причине. Еще ближе – это полный запрет на поставку компонентов электроники и станков, с помощью которых РФ производит ракеты. И так можно двигаться выше и выше к причине, чтобы ее локализовать", — отметил в Фейсбуке Бурко.

Но, говорит эксперт, пока в Западном мире нет политиков высочайшего уровня среди мощных стран, которые не страдали "политической импотенцией" и неспособностью принимать сильные решения.

"Все они надеются пересидеть свою каденцию, чтобы авгиевые конюшни разгребали их преемники, а не они, перекладывая на плечи потомков проблему существования Рашистской Федерации", — подчеркнул Бурко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия нанесла 8 июля кровавый удар по Украине. Все эксперты и политики, как один, говорят о том, что теперь все будет зависеть от того, насколько решительный ответ получит Россия под Соединенных Штатов.

Однако, похоже, такого ответа не будет, поскольку, например, позиция США относительно ударов по территории РФ их оружием не изменилась.

Кроме того, есть мнение, что Белый дом будет делать до выборов все, чтобы "не раздражать" Россию.



