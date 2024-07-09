Необходимо изменение импотентной позиции: что должны сделать США немедленно, чтобы поставить РФ на место

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Ткачик Олеся
Украине следует наращивать противовоздушную оборону и просить у союзников больше средств для сбивания российских ракет, отметил основатель международного сообщества InformNapalm Роман Бурко. Впрочем, по его словам, ПВО – это борьба с последствиями, а не с причиной "болезни".
США
Но, говорит эксперт, пока в Западном мире нет политиков высочайшего уровня среди мощных стран, которые не страдали "политической импотенцией" и неспособностью принимать сильные решения.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия нанесла 8 июля кровавый удар по Украине. Все эксперты и политики, как один, говорят о том, что теперь все будет зависеть от того, насколько решительный ответ получит Россия под Соединенных Штатов.
Однако, похоже, такого ответа не будет, поскольку, например, позиция США относительно ударов по территории РФ их оружием не изменилась.
Кроме того, есть мнение, что Белый дом будет делать до выборов все, чтобы "не раздражать" Россию.
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