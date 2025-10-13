Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху преподнес президенту США Дональду Трампу подарок в стиле, который любит глава Белого дома. Известно, что Трамп хотел получить Нобелевскую премию мира, а также любит золото – известный Овальный кабинет тому подтверждение.

Нетаньяху сделал подарок Трампу в честь прекращения войны

Поэтому Нетаньяху по случаю завершения войны в Секторе Газа подарил Дональду Трампу золотую статуэтку "Голубь мира". Об этом израильский политик сообщил на своей странице в соцсети Х.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что война в Газе официально завершилась — об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с израильскими журналистами в Кнессете. Его слова также подтвердил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, отметивший, что страна переходит к этапу реализации договоренностей по освобождению заложников.

Также "Комментарии" писали , что Белый дом резко отреагировал на то, что Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию мира, хотя был уверен, что имеет на нее лучшие шансы. Награда досталась венесуэльской оппозиционерке Марии Корини Мачадо — и директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун написал в X: "Президент Трамп будет продолжать заключать мирные соглашения, завершать войны и спасать жизнь. У него сердце гуманиста, и больше никогда не будет человека, который своей волей способен сдвигать горы. Решение комитета доказало, что он [комитет] ставит политику выше мира".