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Невероятная история: американец выжил после того, как его пытался проглотить кит

Американцу удалось выжить после нападения гигантского горбатого кита

сегодня, 12:45
Автор:

Мокрик Анастасия

Ловец лобстеров из США Майкл Паккард — идеальный пример поговорки "родился в рубашке", ведь ему удалось выжить, побывав в пасти огромного горбатого кита. Чудом спасшийся американец рассказал журналистам, о чем думал в свои последние, как он считал, минуты жизни. Об этом информирует издание BBC News.

Невероятная история: американец выжил после того, как его пытался проглотить кит

Американец выжил, побывав в пасти огромного кита - фото: из открытых источников

Очередной раз ныряя за лобстерами в районе Провинстауна, штат Массачусетс, Паккард оказался в пасти морского гиганта. Позже он расскажет, что сам не успел осознать, как это произошло.

"А потом я понял: "Боже мой, я во рту кита, и он пытается меня проглотить. Вот и все, я умру. А потом я ощупал все вокруг и понял, что зубов нет", — говорит чудом выживший Майкл. 

Примерно 30-40 секунд американец находился в пасти горбатого кита, после чего тот выплюнул мужчину обратно в воду. Позже журналистам он рассказал, что в тот момент, когда аходился в пасти, думал о своей жене и детях. 

Товарищ Паккарда, который дожидался в лодке, наконец заметил пузырьки кислородного респиратора в воде и затащил Майкла в лодку. После этого были вызваны спасатели.

В результате такого столь необычного происшествия мужчина вовсе не пострадал. Единственное, что отметили медики — вывих колена. Остальных повреждений на теле Паккарда замечено не было. 

К слову, после случившегося, семья Майкла уговаривала его бросить свою работу и найти что-нибудь безопаснее. Однако он настоял на своем и отметил, что будет продолжать заниматься этим делом и дальше. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что в канадском интернате обнаружили жуткую находку, а также о том, что США атаковали миллиарды цикад.



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Источник: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57450685
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