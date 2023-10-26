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Новоизбранный спикер Палаты представителей США неожиданно изменил свое отношение к Украине

Антиукраинский республиканец Майк Джонсон до избрания критиковал помощь Украине от США.

26 октября 2023, 09:20 comments1908
Автор:
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Slava Kot
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25 октября в США завершился процесс избрания нового спикера Палаты представителей. После трех недель гонки победил республиканец Майкл Джонсон, который не поддерживал помощь Украине. После своего избрания Джонсон заявил, что изменил отношение к Украине.

Новоизбранный спикер Палаты представителей США неожиданно изменил свое отношение к Украине

Спикер Палаты представителей США Майкл Джордан. Фото из открытых источников

Согласно данным организации Republicans for Ukraine, которая оценивает республиканцев по поддержке Украины, Джонсон получил самую низкую оценку – F. Республиканец голосовал против всех решений в поддержку Украины, кроме одного, по ленд-лизу от США. Перед своим избранием на должность спикера Палаты представителей Майк Джонсон неожиданно заявил о поддержке Украины.


"Мы будем говорить о поддержке и том, что необходимо для ее получения. Мы должны убедиться, что Путин не добился успеха, и я думаю, что все республиканцы Палаты представителей едины в этом", — сказал Джонсон.

Напомним, недавно Джонсон критиковал выделение для Украины 40 млрд долларов.

"Мы не должны отправлять еще 40 млрд долларов за границу, когда на нашей границе царит хаос", – писал Джонсон и указывал, что эти деньги должны пойти на внутренние нужды США.

Майк Джонсон является кандидатурой Трампа на спикера Палаты представителей, ведь после того, как республиканцы согласовали нового проукраинского спикера Тома Эммера, американский политик раскритиковал его и заявил о необходимости избрать другого человека. Джонсон также верит в "излечимость" гомосексуальности и пытался оспорить результаты выборов 2020 года, на которых Трамп проиграл Байдену.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп обвинил Россию в краже чертежа "супер-пупер" ракеты.

Также "Комментарии" писали о неожиданно заявившем Путине, что Россия любит США.



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Источник: https://www.cbsnews.com/live-updates/house-speaker-vote-live-updates-10-25-2023/
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