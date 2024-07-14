logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Новые детали покушения на Трампа: стало известно, кто стрелял
commentss НОВОСТИ Все новости

Новые детали покушения на Трампа: стало известно, кто стрелял

Стало известно, кто стрелял в Трампа на предвыборном митинге. Стрельцем оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс.

сегодня, 08:52
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

На предвыборном митинге в Пенсильвании произошла стрельба, в которой Дональд Трамп получил ранение уха. После покушения на убийство бывшего президента США стало известно, что нападающим оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс.

Новые детали покушения на Трампа: стало известно, кто стрелял

Томас Мэтью Крукс стрелял в Трампа. Фото из открытых источников

Во время выступления Дональда Трампа на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, раздались несколько выстрелов. На видео с места инцидента заметно, что Трамп имел кровь на лице, а также получил ранение уха.

Как выяснили американские СМИ, нападающим Трампа стал американец Томас Мэтью Крукс. Мужчина во время покушения на Трампа находился на крыше производственного завода в 120 метрах от сцены, где выступал кандидат в президенты США.

Кроме ранения президента, стрелок успел убить одного из присутствовавших на предвыборном митинге. Кроме того, еще двое были ранены.

В настоящее время американские спецслужбы устанавливают мотивы Томаса Мэтью Крукса о попытке убийства Дональда Трампа. В сети появилось видеообращение стрелка, которое он записал накануне покушения на Дональда Трампа. Томас Крукс говорит, что он ненавидит республиканцев и самого Трампа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на попытку убийства Дональда Трампа. Зеленский заявил, что насилие никогда не должно победить. Кроме президента Украины, инцидент также прокомментировал американский лидер Джо Байден, призвавший страну объединиться.

Также "Комментарии" писали о первом заявлении Трампа после покушения на него. Экс-президент рассказал, что он находится в медицинском заведении после ранения.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости