Новые детали покушения на Трампа: стало известно, кто стрелял

На предвыборном митинге в Пенсильвании произошла стрельба, в которой Дональд Трамп получил ранение уха. После покушения на убийство бывшего президента США стало известно, что нападающим оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс.



Томас Мэтью Крукс стрелял в Трампа. Фото из открытых источников

Во время выступления Дональда Трампа на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, раздались несколько выстрелов. На видео с места инцидента заметно, что Трамп имел кровь на лице, а также получил ранение уха.

Как выяснили американские СМИ, нападающим Трампа стал американец Томас Мэтью Крукс. Мужчина во время покушения на Трампа находился на крыше производственного завода в 120 метрах от сцены, где выступал кандидат в президенты США.

Кроме ранения президента, стрелок успел убить одного из присутствовавших на предвыборном митинге. Кроме того, еще двое были ранены.

В настоящее время американские спецслужбы устанавливают мотивы Томаса Мэтью Крукса о попытке убийства Дональда Трампа. В сети появилось видеообращение стрелка, которое он записал накануне покушения на Дональда Трампа. Томас Крукс говорит, что он ненавидит республиканцев и самого Трампа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на попытку убийства Дональда Трампа. Зеленский заявил, что насилие никогда не должно победить. Кроме президента Украины, инцидент также прокомментировал американский лидер Джо Байден, призвавший страну объединиться.

Также "Комментарии" писали о первом заявлении Трампа после покушения на него. Экс-президент рассказал, что он находится в медицинском заведении после ранения.