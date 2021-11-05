Новые требования к вакцинации в США: как отличается подход в Украине

В США сотрудников крупных компаний, в которых работает 100 и более человек, обязали вакцинироваться от коронавирус или еженедельно сдавать тесты.

Новые требования к вакцинации в США: как отличается ситуация в Украине - фото из открытых источников

Эксперты оценили это решение для портала "Комментарии", в том числе, сравнив ситуацию с Украиной.

Байдену и Америке в целом важно показать, что пандемия идет на спад, что вакцинация работает

Политолог-американист Владислав Фарапонов считает, что дискуссия касательно т.н. вакцинального мандата может стать фундаментальной именно в США.

"На эту тему наблюдается очень серьезный партийный раскол в американском обществе, политическая поляризация очень высокая. Сторонники консерваторов – республиканцы, не хотят вакцинироваться, чтобы просто куда-то попасть или иметь возможность работать. Они считают, что это – наступление на их базовые конституционные права", – поясняет Владислав Фарапонов.

Он отмечает, что сегодня в США вакцинировано порядка 60% населения. И вводимые ограничения, как и в Украине, с точки зрения реализации политики будут способствовать увеличению темпов вакцинации.

"Байдену и Америке в целом важно показать, что пандемия идет на спад, что вакцинация работает. Между тем, темпы вакцинации приостановились примерно с середины лета. А осенью наблюдается увеличение числа заболевших, рост летальных исходов. Это бьет по рейтингам администрации Белого дома, – подчеркивает Владислав Фарапонов. – Бизнес просил Байдена отложить решение об обязательной вакцинации сотрудников крупных компаний. И в какой-то степени администрация пошла на уступки. Решение объявили позже, чем планировалось изначально. Но всё же – объявили, потому что выбора у Белого дома практически не было".

Логика новых мер, которые вводит американская администрация, связана как с заботой о здоровье нации, так и с бюджетным процессом

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко отмечает, что в США, Израиле, других развитых странах, где работает страховая медицина (и работает хорошо!) человек получает высококачественные медицинский сервисы – за ту страховку, которую имеет.

"К сожалению, в Украине, подобного нет. И хоть Национальная служба здоровья утвердила пакет от 20 до 40 тыс грн на лечение и госпитализацию каждого человека с ковидом, часто с людей требуют еще дополнительно те или иные лекарства. Или вообще не рассказывают об этих пакетах. То есть, ситуация у нас кардинально иная. Я уж не говорю о материально-технической базе и условиях, в которых люди лечатся, – подчеркивает эксперт. – Все решения в США, где работает качественная страховая медицина, базируются на математике лечения людей. Если человек не вакцинировался, он с большой долей вероятности будет болеть в тяжелой форме. В итоге из бюджета списывается немало средств, потому что страховка это покрывает. В том числе, поэтому вводятся такие ограничения. Если человек работает дома, к примеру, программистом, он может не делать прививку. Но если находится в обществе с высокой долей вероятности заразиться, вакцинация становится обязательной — в том числе, потому что государство тратит потом на лечение деньги".

Логика новых мер, которые вводит американская администрация, связана, по мнению Екатерины Одарченко, как с заботой о здоровье нации, так и с бюджетным процессом. Ведь экономика США, как и экономики всех стран, сейчас находится не в лучшем состоянии.

"Еще один важный момент, отлучающийся американскую и украинскую действительность. В США и прочих западных странах, где есть страховая медицина, каждый человек проходит качественный мониторинг состояния здоровья. Он записан на твою карту, все врачи это видят. У нас же проблема не только в том, что люди не хотят вакцинироваться, но и в том, что государство не обеспечивает достаточный мониторинг состояния здоровья. В полной мере не информирует, кому и почему какую-то прививку можно делать или нельзя. Отсюда появляются стереотипы "если у меня аллергия на мед, то нельзя делать прививку". Так что задача государства — не только обеспечивать нужный уровень лечения, но и — мониторинг состояния здоровья граждан, а также правильную коммуникацию с ними", – резюмирует Екатерина Одарченко.

Ранее в материале "Комментарии" сообщалось, что в США решили вакцинировать детей от 5 лет: как реагируют родители.

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