Новый конфуз с Трампом: забыл, что обещал каждому американцу заплатить по 2000 долларов

Президент США Дональд Трамп дал неожиданный и противоречивый ответ, когда журналисты поинтересовались судьбой его обещания выплатить каждому американцу по 2000 долларов путем доходов от новых тарифов.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Во время интервью в Овальном кабинете для The New York Times журналисты прямо спросили Трампа о его обещании выплатить американцам по 2000 долларов.

"Я это говорил? Когда я это говорил?", — переспросил Трамп, фактически подтвердив, что он забыл об обещании.

Не дав журналисту договорить, президент добавил, что "пожертвовал 1776 долларов военным". Однако, как пояснили чиновники администрации Трампа, выплаты военным поступили не от новых пошлин США, а из "фондов примирения, выделенных Конгрессом, предназначенных для субсидирования жилищных пособий военнослужащим".

Когда же Трампа снова спросили о выплатах для всех американцев, он заявил, что тарифные доходы "столь велики", что позволят США выделить по 2000 долларов "ближе к концу года".

Напомним, что ранее Трамп назвал людей, которые против новых пошлин "дураками" и заявил о рекордных инвестициях в экономику США. После этого американский президент пообещал, что "дивиденды в размере не менее 2000 долларов на человека будут выплачены каждому".

Стоит заметить, что американцы до сих пор ожидают и другие обещанные выплаты от Трампа в размере 5000 долларов, которые, по словам главы Белого дома, должны появиться благодаря экономии от работы департамента DOGE, которым руководил Илон Маск.

