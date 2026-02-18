Новый опрос показывает, как американцы на самом деле относятся к Мелании Трамп

Существует множество опросов, показывающих, что американцы думают о Дональде Трампе, но что думает население США о первой леди? Новый опрос YouGov показал, как американцы оценивают Меланию Трамп, которая во второй раз стала первой леди по возвращении Дональда Трампа в Белый дом.

Мелания Трамп. Фото: REUTERS / Hannah McKay

Согласно данным исследования YouGov, рейтинг одобрения Мелании составляет минус 16 баллов. Это ниже, чем у ее предшественницы Джилл Байден, имеющей минус 9, но немного выше, чем у Хиллари Клинтон, имеющей показатель в минус 17. Все три фигуры сейчас находятся в зоне отрицательного баланса, то есть доля тех, кто не одобряет их деятельность, превышает долю поклонников.

Из исторической перспективы видно, что негативное отношение к первой леди скорее исключение, чем правило. Среди самых популярных первых леди США американцы определили Нэнси Рейган – +25, Розалин Картер – +32, Мишель Обаму – +21 и Лору Буш – +19. Абсолютным лидером остается Жаклин Кеннеди Онассис с рейтингом +56.

Аналитики отмечают, что отношение к первой леди часто отражает более широкий политический климат в стране. Возвращение Дональда Трампа к власти снова поляризовало американское общество, и это сказывается на восприятии его супруги.

