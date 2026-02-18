Нове опитування показує, як американці насправді ставляться до Меланії Трамп

Існує безліч опитувань, які показують, що американці думають про Дональда Трампа, але що думає населення США про першу леді? Нове опитування YouGov показало, як американці оцінюють Меланію Трамп, яка вдруге стала першою леді після повернення Дональда Трампа до Білого дому.

Меланія Трамп. Фото: REUTERS / Hannah McKay

Згідно з даними дослідження YouGov, рейтинг схвалення Меланії становить мінус 16 балів. Це нижче, ніж у її попередниці Джилл Байден, яка має мінус 9, але трохи вище, ніж у Гілларі Клінтон, яка має показник у мінус 17. Усі три фігури нині перебувають у зоні негативного балансу, тобто частка тих, хто не схвалює їхню діяльність, перевищує частку прихильників.

З історичної перспективи помітно, що негативне ставлення до першої леді радше є винятком, ніж правилом. Серед найпопулярніших перших леді США американці визначили Ненсі Рейган — +25, Розалін Картер — +32, Мішель Обаму — +21 та Лору Буш — +19. Абсолютною лідеркою залишається Жаклін Кеннеді Онассіс з рейтингом +56.

Аналітики зазначають, що ставлення до перших леді часто відображає ширший політичний клімат у країні. Повернення Дональда Трампа до влади знову поляризувало американське суспільство, і це позначається на сприйнятті його дружини.

