Новый шанс закончить войну: куда Трамп срочно отправляет Вэнса

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отправится в Исламабад во вторник для нового раунда переговоров с Ираном о прекращении войны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Axios", ссылаясь на свои источники.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщал, что вряд ли продлит срок соглашения и пригрозил начать новую бомбардировку иранских мостов и электростанций.

При этом издание отмечает, что Трамп фактически дал согласие на еще один день к соглашению о прекращении огня. Хотя согласованные в рамках соглашения две недели истекают во вторник, в понедельник он заявил, что крайний срок – вечер среды.

Белый дом весь понедельник ждал сообщения из Тегерана о том, что тот направит свою переговорную команду в Исламабад. При этом источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что иранцы сознательно затягивают переговоры на фоне давления со стороны Корпуса стражей исламской революции на переговорщиков с целью добиться более жесткой позиции: никаких переговоров без прекращения американской блокады.

Иранская команда ждала позитивного сигнала от верховного лидера, и, по словам источника, он поступил в понедельник вечером.

Посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер также отправятся в Исламабад для участия в переговорах.

