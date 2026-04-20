Главная Новости Мир Россия Война США и Ирана: Песков прямо ответил, что ждет Путин
НОВОСТИ

Война США и Ирана: Песков прямо ответил, что ждет Путин

В Москве говорят, что обстановка в Ормузском проливе крайне нестабильна

20 апреля 2026, 13:17
Кравцев Сергей

Россия не участвует в переговорах между США и Ираном, но готова оказать содействие для выхода на мирное урегулирования. Соответствующее заявление в интервью российским пропагандистам сделал пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Главный рупор Кремля отметил, Россия надеется, что переговоры между Ираном и США продолжатся и силовой сценарий конфликта не возобновится.

"Мы продолжаем наблюдать, что обстановка в Ормузском проливе крайне нестабильна и непредсказуема", — сказал пресс-секретарь Путина.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Кремле прокомментировали результаты парламентских выборов в Болгарии, где убедительную победу одержала коалиция "Прогрессивная Болгария", лидером которой является бывший президент страны Румен Радев. Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что делать выводы об изменении политического курса Европы по отношении к России пока рано.

Также издание "Комментарии" сообщало – путинский режим собирается обложить крупные компании дополнительным налогом на сверхприбыль, чтобы нивелировать пробелы в российской экономике, которые затрудняют ведение войны в Украине. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки Украины.

Ранее "Комментарии" писали – российская политическая система сталкивается с нарастающим внутренним напряжением на фоне войны и ужесточения контроля над обществом. Как сообщает Bild, в стране усиливаются признаки кризиса, затрагивающего как экономику, так и управленческую вертикаль.




