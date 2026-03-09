logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.73

EUR/UAH

50.54

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Нужно быть очень аккуратными: в США сделали новое предупреждение об ударах по Ирану
commentss НОВОСТИ Все новости

Нужно быть очень аккуратными: в США сделали новое предупреждение об ударах по Ирану

Линдси Грэм призывает осторожно бить по Ирану

9 марта 2026, 10:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Одним из самых публичных сенаторов-республиканцев Линдси Грэм призвал осторожно выбирать цели в Иране, чтобы не повредить нефтяную инфраструктуру. Об этом политик написал в соцсети Х.

Нужно быть очень аккуратными: в США сделали новое предупреждение об ударах по Ирану

Линдси Грэм. Фото: из открытых источников

По его словам, целью должно быть освобождение иранского народа от убийственного режима аятолл. Израиль, подчеркнул Грэм, "продемонстрировал удивительные способности, когда речь шла о свержении кровавого режима в Иране".

"В этой связи прошу быть осторожными в выборе целей. Наша цель – освободить иранский народ таким образом, чтобы не лишить его шанса начать новую, лучшую жизнь после падения этого режима. Нефтяная экономика Ирана будет иметь важное значение для достижения этой цели", — сказал сенатор Грэм.

Читайте на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что решение о прекращении боевых действий в Иране он будет принимать совместно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом американский лидер сказал в своем телефонном интервью The Times of Israel.

Также издание "Комментарии" сообщало – в субботу, 28 февраля, Израиль нанес превентивный удар по Ирану. Позже появилось заявление президента США Дональда Трампа, фактически подтвердившего, что армия США совместно с армией Израиля начала масштабную военную операцию в Иране, цель которой – уничтожить угрозу со стороны жестокого иранского режима. В свою очередь, Иран уже совершил ракетные обстрелы в направлении территории Израиля. Действительно ли началась та самая большая война, которую анонсировали раньше? Как происходящее может отразиться в Украине? Издание "Комментарии" разбиралось по этим вопросам, собрав мнения экспертов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости