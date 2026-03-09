Нужно быть очень аккуратными: в США сделали новое предупреждение об ударах по Ирану

Одним из самых публичных сенаторов-республиканцев Линдси Грэм призвал осторожно выбирать цели в Иране, чтобы не повредить нефтяную инфраструктуру. Об этом политик написал в соцсети Х.

Линдси Грэм. Фото: из открытых источников

По его словам, целью должно быть освобождение иранского народа от убийственного режима аятолл. Израиль, подчеркнул Грэм, "продемонстрировал удивительные способности, когда речь шла о свержении кровавого режима в Иране".

"В этой связи прошу быть осторожными в выборе целей. Наша цель – освободить иранский народ таким образом, чтобы не лишить его шанса начать новую, лучшую жизнь после падения этого режима. Нефтяная экономика Ирана будет иметь важное значение для достижения этой цели", — сказал сенатор Грэм.

Также издание "Комментарии" сообщало – в субботу, 28 февраля, Израиль нанес превентивный удар по Ирану. Позже появилось заявление президента США Дональда Трампа, фактически подтвердившего, что армия США совместно с армией Израиля начала масштабную военную операцию в Иране, цель которой – уничтожить угрозу со стороны жестокого иранского режима. В свою очередь, Иран уже совершил ракетные обстрелы в направлении территории Израиля.




