Потрібно бути дуже обережними: у США зробили нове попередження про удари по Ірану

Одним з найбільш публічних сенаторів-республіканців Ліндсі Грем закликав обережно обирати цілі в Ірані, щоб не пошкодити нафтову інфраструктуру. Про це політик написав у соцмережі Х.

Ліндсі Грем. Фото: з відкритих джерел

З його слів, метою має бути звільнення іранського народу від "вбивчого режиму" аятолл. Ізраїль, наголосив Грем, "продемонстрував дивовижні здібності, коли йшлося про повалення кривавого режиму в Ірані".

"У зв’язку з цим прошу бути обережними у виборі цілей. Наша мета – звільнити іранський народ таким чином, щоб не позбавити його шансу почати нове, краще життя після падіння цього режиму. Нафтова економіка Ірану буде мати важливе значення для досягнення цієї мети", — висловився сенатор Грем.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп заявив, що рішення про припинення бойових дій в Ірані він ухвалюватиме спільно з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Про це американський лідер сказав у своєму телефонному інтерв'ю The Times of Israel.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у суботу, 28 лютого, Ізраїль завдав превентивного удару по Ірану. Пізніше з'явилася заява президента США Дональда Трампа, який фактично підтвердив, що армія США спільно з армією Ізраїлю розпочала масштабну військову операцію в Ірані, мета якої – знищити загрозу з боку жорстокого іранського режиму. У свою чергу, Іран вже здійснив ракетний обстріл у напрямку території Ізраїлю. Чи справді почалася та найбільша війна, яку анонсували раніше? Як те, що відбувається, може відобразитися в Україні? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, зібравши думки експертів.



