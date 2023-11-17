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Временный бюджет без помощи Украине: Байден принял решение

Президент США Джо Байден подписал временный бюджет без помощи Украине, чтобы избежать шатдауна

сегодня, 10:30
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Кравцев Сергей
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Президент США Джо Байден подписал законопроект о краткосрочном госфинансировании во избежание прекращения работы правительства, который не содержит финансирование поддержки ни Украины, ни Израиля. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Белый дом.

Временный бюджет без помощи Украине: Байден принял решение

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Сенат США окончательно дал свое согласие, утвердив законопроект, где не заложена помощь Украине и Израилю. Проект продлит финансирование работы правительства до середины января-начала февраля. 


Подписав данный законопроект Джо Байден фактически перенес борьбу с республиканцами в Конгрессе США за федеральный бюджет в новый год. Законопроект о расходах не включает просьбу Белого дома почти на 106 миллиардов долларов, которые и должны были быть направлены на помощь Израилю и Украине.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Палата представителей (нижняя палата парламента США) продлила временное финансирование правительства во избежание остановки его работы (шатдауна). В законопроекте, который теперь отправляется в верхнюю палату (Сенат), как и хотели республиканцы, нет средств ни Украине, ни Израилю. Тем временем в Госдепе предупредили, что исчерпаны практически все, выделенные ранее средства на поддержку Украины. Тем временем экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес призывает администрацию Байдена кардинально менять свою политику по предоставлении помощи Украине, начав, наконец, давать столько, чтоб мы не просто продолжали борьбу, но и получили возможность победить. О чем говорят эти заявления? Чего ожидать Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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