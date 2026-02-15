Обама впервые отреагировал на скандальное видео Трампа, где он был в виде обезьяны

Бывший президент США Барак Обама впервые публично прокомментировал скандальное видео, обнародованное в аккаунте Дональда Трампа, где он и его супруга Мишель Обама были изображены в виде обезьян.

Обама отреагировал на видео Трампа. Фото из открытых источников

Барак Обама в интервью американскому блоггеру Брайану Тайлеру Коэну заявил о падении уровня политической культуры в США. Как пример, бывший президент США указал на видео, обнародованное Дональдом Трампом и отметил, что сегодня в стране потеряно чувство уважения к посту президента.

"В соцсетях и на ТВ разворачивается своего рода клоунское шоу. И правда в том, что, похоже, никакого стыда на этот счет не испытывают те, кто раньше считал, что нужно соблюдать определенные правила приличия, чувства такта и уважения к должности. Все это потеряно", — сказал Обама.

В то же время экс-президент подчеркнул, что во время поездок по стране видит людей, которые и дальше верят в порядочность и взаимное уважение.

Напомним, что скандал разразился после того, как в соцсети Truth Social появилось видео на котором Трамп был изображен, как король джунглей в виде льва, а Барак и Мишель Обама были показаны в образе обезьян. Это вызвало обвинение в расизме в сторону команды президента США. Публикацию впоследствии удалили, а в окружении Трампа заявили, что это был фрагмент интернет-мема и ответственность за ситуацию возложили на одного из сотрудников.

Кадр из видео, обнародованный Трампом, где Мишель и Барак Обама в образе обезьян

Сам Трамп извиняться не стал, хотя и заявил, что осуждает расизм.

