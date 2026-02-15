logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Обама впервые отреагировал на скандальное видео Трампа, где он был в виде обезьяны
commentss НОВОСТИ Все новости

Обама впервые отреагировал на скандальное видео Трампа, где он был в виде обезьяны

Барак Обама впервые отреагировал на видео Дональда Трампа, где он и Мишель Обама были изображены как обезьяны.

15 февраля 2026, 09:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Бывший президент США Барак Обама впервые публично прокомментировал скандальное видео, обнародованное в аккаунте Дональда Трампа, где он и его супруга Мишель Обама были изображены в виде обезьян.

Обама впервые отреагировал на скандальное видео Трампа, где он был в виде обезьяны

Обама отреагировал на видео Трампа. Фото из открытых источников

Барак Обама в интервью американскому блоггеру Брайану Тайлеру Коэну заявил о падении уровня политической культуры в США. Как пример, бывший президент США указал на видео, обнародованное Дональдом Трампом и отметил, что сегодня в стране потеряно чувство уважения к посту президента.

"В соцсетях и на ТВ разворачивается своего рода клоунское шоу. И правда в том, что, похоже, никакого стыда на этот счет не испытывают те, кто раньше считал, что нужно соблюдать определенные правила приличия, чувства такта и уважения к должности. Все это потеряно", — сказал Обама.

В то же время экс-президент подчеркнул, что во время поездок по стране видит людей, которые и дальше верят в порядочность и взаимное уважение.

Напомним, что скандал разразился после того, как в соцсети Truth Social появилось видео на котором Трамп был изображен, как король джунглей в виде льва, а Барак и Мишель Обама были показаны в образе обезьян. Это вызвало обвинение в расизме в сторону команды президента США. Публикацию впоследствии удалили, а в окружении Трампа заявили, что это был фрагмент интернет-мема и ответственность за ситуацию возложили на одного из сотрудников.

Обама впервые отреагировал на скандальное видео Трампа, где он был в виде обезьяны - фото 2

Кадр из видео, обнародованный Трампом, где Мишель и Барак Обама в образе обезьян

Сам Трамп извиняться не стал, хотя и заявил, что осуждает расизм.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США обсуждают недееспособность Трампа после публикации ролика с Обамой в джунглях.

Также "Комментарии" писали, что два бывших президента США призвали американцев к протестам против Трампа.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости