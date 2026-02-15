Обама вперше відреагував на скандальне відео Трампа, де він був у вигляді мавпи

Колишній президент США Барак Обама уперше публічно прокоментував скандальне відео, оприлюднене в акаунті Дональда Трампа, де він і його дружина Мішель Обама були зображені у вигляді мавп.

Обама відреагував на відео Трампа. Фото з відкритих джерел

Барак Обама в інтерв’ю американському блогеру Брайану Тайлеру Коену заявив про падіння рівня політичної культури у США. Як приклад, колишній президент США вказав на відео, яке оприлюднив Дональд Трамп та зауважив, що наразі в країні втрачене відчуття поваги до посади президента.

"У соцмережах та на ТБ розгортається свого роду клоунське шоу. І правда в тому, що, схоже, ніякого сорому з цього приводу не відчувають ті, хто раніше вважав, що потрібно дотримуватися певних правил пристойності, почуття такту та поваги до посади. Все це втрачено", — сказав Обама.

Водночас експрезидент підкреслив, що під час поїздок країною бачить людей, які й надалі вірять у порядність і взаємну повагу.

Нагадаємо, що скандал спалахнув після того, як у соцмережі Truth Social з’явилося відео на якому Трамп був зображений, як король джунглів у вигляді лева, а Барак та Мішель Обама були показані в образі мавп. Це викликало звинувачення у расизмі у бік команди президента США. Публікацію згодом видалили, а в оточенні Трампа заявили, що це був фрагмент інтернет-мему і відповідальність за ситуацію поклали на одного зі співробітників.

Кадр з відео, яке оприлюднив Трамп, де Мішель та Барак Обама в образі мавп

Сам Трамп вибачатися не став, хоча й заявив, що засуджує расизм.

