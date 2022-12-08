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Обмен пленными. США отправили в Россию торговца оружием

Россия и США обменялись гражданами в столице Объединенных Арабских Эмиратов. В Соединенные Штаты вернулась баскетболистка, а в Россию торговец оружием.

сегодня, 16:51
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Автор:

Slava Kot

Администрация Джо Байдена договорилась с Россией об увольнении баскетбольной звезды Бритни Гринер в обмен на осужденного торговца оружием Виктора Бута. МИД России сообщил, что обмен был завершен в аэропорту Абу-Даби. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Обмен пленными. США отправили в Россию торговца оружием

Бритни Гринер и Виктор Бут. Фото: из открытых источников

Президент США Джо Байден прокомментировал ситуации и рассказал, что уже общался с летящей на самолете домой Бритни Гринер. Российские СМИ сообщают, что обмен прошел в аэропорту Абу-Даби.

Олимпийская чемпионка США Бритни Гринер была приговорена к девяти годам заключения в России из-за якобы хранения и контрабанды наркотиков. Баскетболистку задержали в РФ за неделю до полномасштабного вторжения России в Украину – 17 февраля.

Ранее американские чиновники несколько раз обсуждали ситуацию о возвращении своей гражданки, однако Россия не соглашалась с условиями США. Со временем руководство Кремля сообщило, что согласно обменять Бритни Гринер на российского торговца оружием Виктора Бута.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Общественная палата России назначила торговца наркотиками своим правозащитником, который должен следить за деятельностью правительства Российской Федерации.

Также "Комментарии" сообщали, что конгрессмены в США вытерли ноги о флаг так называемой "Донецкой народной республики", после чего потоптались по нему. Соответствующее видео опубликовал находившийся в Конгрессе США с украинскими волонтерами общественный деятель Сергей Притула, включая руководителя благотворительного фонда "Вернись живым" Тарасом Чмутом.



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Источник: https://www.rbc.ru/politics/08/12/2022/6391e1d09a7947aad36dce90
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