Обострение на Ближнем Востоке: с кем у Рубио состоялся тайный разговор перед ударом по Ирану

Государственный секретарь США Марк Рубио провел ряд консультаций с ключевыми законодателями Конгресса перед началом ударов по Ирану. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает CBS News.

По информации журналистов, Марко Рубио связался с частью законодателей, входящих в так называемую "Банду восьми" — группу, имеющую доступ к наиболее секретным разведывательным данным. В частности, подтвержден разговор с сенатором Марком Уорнером.

"Источник, знакомый с этим вопросом, сообщил CBS News, что сенатор Марк Уорнер, заместитель председателя Комитета Сената по вопросам разведки, был одним из законодателей, проинструктированных перед мероприятием", — отмечает издание.

Пока остается непонятным, успел ли госсекретарь переговорить со всеми восемью членами группы до момента атаки.

"Банда восьми" объединяет лидеров обеих партий в Палате представителей и Сенате, а также руководство комитетов по разведке.

