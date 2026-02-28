Обострение на Ближнем Востоке: с кем у Рубио состоялся тайный разговор перед ударом по Ирану

Рубрики
Кравцев Сергей
Государственный секретарь США Марк Рубио провел ряд консультаций с ключевыми законодателями Конгресса перед началом ударов по Ирану. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает CBS News.
Марко Рубио. Фото: из открытых источников
По информации журналистов, Марко Рубио связался с частью законодателей, входящих в так называемую "Банду восьми" — группу, имеющую доступ к наиболее секретным разведывательным данным. В частности, подтвержден разговор с сенатором Марком Уорнером.
Пока остается непонятным, успел ли госсекретарь переговорить со всеми восемью членами группы до момента атаки.
"Банда восьми" объединяет лидеров обеих партий в Палате представителей и Сенате, а также руководство комитетов по разведке.
