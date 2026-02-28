logo

Обострение на Ближнем Востоке: с кем у Рубио состоялся тайный разговор перед ударом по Ирану
Обострение на Ближнем Востоке: с кем у Рубио состоялся тайный разговор перед ударом по Ирану

Марко Рубио связался с частью законодателей, входящих в так называемую "Банду восьми" - группу, имеющую доступ к наиболее секретным разведывательным данным

28 февраля 2026, 15:55
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Государственный секретарь США Марк Рубио провел ряд консультаций с ключевыми законодателями Конгресса перед началом ударов по Ирану. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает CBS News.

Обострение на Ближнем Востоке: с кем у Рубио состоялся тайный разговор перед ударом по Ирану

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

По информации журналистов, Марко Рубио связался с частью законодателей, входящих в так называемую "Банду восьми" — группу, имеющую доступ к наиболее секретным разведывательным данным. В частности, подтвержден разговор с сенатором Марком Уорнером.

"Источник, знакомый с этим вопросом, сообщил CBS News, что сенатор Марк Уорнер, заместитель председателя Комитета Сената по вопросам разведки, был одним из законодателей, проинструктированных перед мероприятием", — отмечает издание.

Пока остается непонятным, успел ли госсекретарь переговорить со всеми восемью членами группы до момента атаки.                                           

"Банда восьми" объединяет лидеров обеих партий в Палате представителей и Сенате, а также руководство комитетов по разведке.

"Банда восьми" состоит из четырех главных лидеров Палаты представителей и Сената, а также ведущих демократов и республиканцев в комитетах по разведке", – объясняет CBS News.

Читайте на портале "Комментарии" — США и Израиль атакуют Иран: Медведев эмоционально выразил позицию России.

Также издание "Комментарии" сообщало – в четверг, 26 февраля, главный американский военачальник на Ближнем Востоке Брэд Купер доложил президенту США Дональду Трампу о вариантах возможных военных действий против Ирана. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Axios".




Источник: https://www.cbsnews.com/live-updates/israel-us-attack-iran-trump-says-major-combat-operations/?utm_source=chatgpt.com
