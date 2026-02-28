Загострення на Близькому Сході: з ким у Рубіо відбулася таємна розмова перед ударом по Ірану

Державний секретар США Марко Рубіо провів низку консультацій із ключовими законодавцями Конгресу перед початком ударів по Ірану. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє CBS News.

Марко Рубіо. Фото: із відкритих джерел

За інформацією журналістів, Марко Рубіо зв'язався з частиною законодавців, які входять до так званої "Банди восьми" — групи, що має доступ до найбільш секретних розвідувальних даних. Зокрема, підтверджено розмову із сенатором Марком Ворнером.

"Джерело, знайоме з цим питанням, повідомило CBS News, що сенатор Марк Ворнер, заступник голови Комітету Сенату з питань розвідки, був одним із законодавців, проінструктованих перед заходом", — зазначає видання.

Наразі залишається незрозумілим, чи встиг держсекретар переговорити з усіма вісьмома членами групи до моменту атаки.

Зазначається, що "Банда восьми" об'єднує лідерів обох партій у Палаті представників і Сенаті, а також керівництво комітетів із розвідки.

"Банда восьми" складається з чотирьох головних лідерів Палати представників і Сенату, а також провідних демократів і республіканців у комітетах з розвідки", — пояснює CBS News.

