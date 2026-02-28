logo_ukra

Головна Новини Світ США Загострення на Близькому Сході: з ким у Рубіо відбулася таємна розмова перед ударом по Ірану
commentss НОВИНИ Всі новини

Загострення на Близькому Сході: з ким у Рубіо відбулася таємна розмова перед ударом по Ірану

Марко Рубіо зв'язався з частиною законодавців, які входять до так званої "Банди восьми" - групи, що має доступ до найбільш секретних розвідувальних даних

28 лютого 2026, 15:55
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Державний секретар США Марко Рубіо провів низку консультацій із ключовими законодавцями Конгресу перед початком ударів по Ірану. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє CBS News.

Загострення на Близькому Сході: з ким у Рубіо відбулася таємна розмова перед ударом по Ірану

Марко Рубіо. Фото: із відкритих джерел

За інформацією журналістів, Марко Рубіо зв'язався з частиною законодавців, які входять до так званої "Банди восьми" — групи, що має доступ до найбільш секретних розвідувальних даних. Зокрема, підтверджено розмову із сенатором Марком Ворнером.

"Джерело, знайоме з цим питанням, повідомило CBS News, що сенатор Марк Ворнер, заступник голови Комітету Сенату з питань розвідки, був одним із законодавців, проінструктованих перед заходом", — зазначає видання.

Наразі залишається незрозумілим, чи встиг держсекретар переговорити з усіма вісьмома членами групи до моменту атаки.                                  

Зазначається, що "Банда восьми" об'єднує лідерів обох партій у Палаті представників і Сенаті, а також керівництво комітетів із розвідки.

"Банда восьми" складається з чотирьох головних лідерів Палати представників і Сенату, а також провідних демократів і республіканців у комітетах з розвідки", — пояснює CBS News.

Читайте також на порталі "Коментарі" — США та Ізраїль атакують Іран: Медведєв емоційно висловив позицію Росії.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у четвер, 26 лютого, головний американський воєначальник на Близькому Сході Бред Купер доповів президенту США Дональду Трампу про варіанти можливих військових дій проти Ірану. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у публікації видання "Axios".




