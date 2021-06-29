Обвал дома во Флориде Число жертв увеличивается

Число жертв в результате обвала части 12-этажного дома Champlain Towers South в штате Флорида увеличивается. Как сообщает агентство Reuteurs, спасатели достали из-под бетонных и стальных обломков еще два тела. Всего уже найдено 11 погибших. Около 150 человек считаются пропавшими без вести.

Обвал дома в штате Флорида. Фото: Reuters

Поисково-спасательные работы продолжаются. Однако из-за проливных дождей и тяжелых цементных плит спасателям было трудно пробиться через обломки.

Тех, кто выжил, было трудно достать из-под руин, ведь дом обрушился в то время, когда большинство жителей спали.

"У нас есть люди, которые ждут, ждут и ждут. Это болезненно", — сказала мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Ливайн Кава, имея в виду друзей и членов семей пропавших без вести.

Спасатели, в том числе эксперты из Израиля и Мексики, используют подъемные краны, собак и инфракрасные сканеры, чтобы идентифицировать признаки жизни в руинах, хотя надежды уменьшаются с каждым днем.

Как информирует Reuteurs, пока причина обвала 40-летней многоэтажки на берегу океана в муниципалитете Сарфсайд, недалеко от Майами, остается под следствием. Однако первоочередное внимание было сосредоточено на структурных недостатках, выявленных в отчете за 2008 год.

Напомним, часть 12-этажного дома Champlain Towers South в штате Флорида обрушился в ночь на 24 июня по местному времени.

Ранее издание "Комментарии" писали о том, что в Чехии масштабный торнадо разрушил 4 населенных пункта. Около 30 000 домов остались без света. 150 жителей получили ранения. Жертвами стихии стали пять человек.

Также сайт сообщал о том, что в израильском поселении Гиват-Зеэв случился трагический инцидент. Во время молитвы обрушилась трибуна в синагоге. В результате происшествия два человека погибли. 132 пострадавших были доставлены в медицинские учреждения. Пять из них находились в тяжелом состоянии, восемь — получили травмы средней тяжести, а остальные были травмированы незначительно.

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