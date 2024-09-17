Очень приятный разговор: республиканец раскрыл детали беседы с Байденом

Президент США Джо Байден и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп провели телефонный разговор после вероятного покушения на экс-главу Белого дома во Флориде. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщило издание "The Hill".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Авторы материала отметили, Дональд Трамп назвал этот разговор "очень приятным".

"У нас был очень приятный разговор. Речь шла о защите со стороны Секретной службы", – заявил политик.

По информации журналистов, в Белом доме разговор Байдена и Трампа назвали "сердечным".

"В Белом доме заявили о том, что Байден выразил свое облегчение по поводу того, что Трамп в безопасности", – говорится в сообщении издания.

Читайте также на портале "Комментарии" — действия Джо Байдена снова поставили под угрозу помощь Украине: что произошло.

Также издание "Комментарии" сообщало – президентская гонка в США набирает обороты. Сейчас среди обсуждаемых тем есть якобы повторное покушение на Дональда Трампа, который в своих заявлениях продолжает спекулировать на теме войны в Украине, постоянно заявляя, что, если бы он был президентом США, войны в Украине не было бы. При этом республиканец наотрез отказывается говорить, что он за победу Украины в войне. Почему? Может быть, что Трамп и его команда все очевиднее намекают, что заставят Украину к уступкам, ради мира? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали – Дональд Трамп ответил, почему на него покушались: кого он обвинил.



