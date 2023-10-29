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Один из конкурентов Трампа, поддерживающий Украину, выходит из гонки за президентство

Американский политик Майкл Пенс завершил свою президентскую кампанию.

сегодня, 09:05
Автор:
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Slava Kot
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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Майкл Пенс заявил, что прекращает свою гонку за пост президента. Сначала информация появилась в СМИ, однако впоследствии сам Пенс подтвердил ее подлинность.

Один из конкурентов Трампа, поддерживающий Украину, выходит из гонки за президентство

Бывший вице-президент Майкл Пенс. Фото с открытых источников

Бывший вице-президент Дональда Трампа Майкл Пенс на мероприятии, организованном республиканской еврейской коалицией, заявил, о своем выходе из президентской гонки.


"Я пришел сюда, чтобы сказать, что мне стало понятно, что сейчас не мое время, поэтому я решил приостановить свою президентскую кампанию", — сообщают слова Пенса американские СМИ.

Впоследствии американский политик в своем Twitter подтвердил, что снимает свою кандидатуру на пост президента США.

"Путешествуя по стране последние шесть месяцев, стало ясно, что сейчас не мое время. Покидая эту кампанию, мы делаем это с благодарными сердцами", — сообщил Майкл Пенс.

Пенс – один из немногих конкурентов Трампа, который в своей предвыборной кампании говорил о необходимости поддержки Украины в войне против России и призвал присылать больше оружия. Опросы показали, что Пенс теряет поддержку среди республиканцев, которая по состоянию на октябрь достигала 3,8%. Таким образом, Майкл Пенс был пятым в списке от Республиканской партии. Дональд Трамп лидирует с результатом 56,9%. Другие конкуренты Трампа значительно отстают Рон Десантис – 14,1%, Никки Гейли – 8%, Вивек Рамасвами – 5,6%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что дебаты среди кандидатов в президенты США показали, кто открыто выступает против Украины.

Также "Комментарии" писали, что бывший кандидат в президенты США назвал, из-за кого происходит война в Украине и Израиле.



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