Один на миллион: в США поймали очень редкого и красивого омара (ВИДЕО)

В Соединённых Штатах Америки поймали очень редкого омара. Об этом пишет издание Boston.

Омар. Иллюстративное фото.

В заливе Каско, что в американском штате Мэн местный житель выловил омара редкой расцветки. Из-за такой особенности его называют "омаром из сахарной ваты".

По словам специалистов, встретить такого омара — большое везение, так как только один из ста миллионов таких ракообразных имеет подобный окрас панциря.

Счастливчиком повстречавшим омара из сахарной ваты является американец Билл Копперсмит. Мужчина занимается ловлей ракообразных уже на протяжении сорока лет. За это время он успел поймать трех редких омаров. В предыдущие разы ему попадались белый и оранжевый.

Перламутрового омара уже поселили в аквариуме и дали имя. На данный момент Хэдди ожидает пока ему не найдут постоянное место содержания или нового владельца.

Источник: huffpost.com

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что в реке Темза (Великобритания) ученые обнаружили акул. В настоящее время реку населяют три вида таких хищников. Длинна самых крупных может достигать двух метров. Такие особи могут прожить долгую жизнь — до 50 лет. Кроме того, в Темзу вернулись морские коньки и тюлени.

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что в Соединённых Штатах Америки рыбаки поймали необычную рыбу и были шокированы её особенностью. Уже впоследствии они узнали, что за "зверя" поймали. Американцам удалось поймать рыбу, которую называют рыбой-каторжником, или овечьей головой. Этот вид обладает большими зубами с передними резцами и боковыми коренными зубами, как у овец.

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