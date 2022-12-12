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Одна из величайших тайн Нью-Йорка. Загадочный небоскреб без окон в центре города

Кто бы мог подумать, что прямо перед носом миллионов граждан, в темном с виду здании без окон, США будут прятать чрезвычайные тайны. И все под предлогом защиты от ядерного взрыва.

сегодня, 19:35
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Автор:

Slava Kot

В мире есть строения без окон. Некоторые из них используются для проверки лифтов. Однако в центре крупнейшего города США, в Нью-Йорке расположен небоскреб, имеющий другие функции. Согласно документам, обнародованным бывшим работником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом – на Манхэттене находится здание, которое было центром массового наблюдения.

Одна из величайших тайн Нью-Йорка. Загадочный небоскреб без окон в центре города

Небоскреб 33th Thomas Street. Фото: из открытых источников

Небоскреб без окон был построен во время холодной войны, как место телекоммуникационного центра. Здание должно было обеспечить связь и выдержать ядерные удары по городу, которые тогда считались вероятными.

Бывший работник АНБ Эдвард Соуден, обнародовавший секретную информацию, а сейчас скрывающийся в России заявил, что здание ведет мерзкую деятельность. Небоскреб под названием 33th Thomas Street принадлежит крупнейшему оператору телекоммуникационной сети в США – AT&T. В документах Соудена здание называлось Titanpointe и было местом шпионажа за американцами.

Там находились различные технологические устройства АНБ, с помощью которых американская спецслужба прослушивала разговоры граждан США. Кроме того, в доме находился большой передатчик, который направлял телефонные вызовы между США и странами мира. Таким образом, АНБ могло прослушивать разговоры не только обычных граждан, но и членов ООН, политиков ЕС и других уважаемых деятелей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Эдвард Сноуден получил паспорт Российской Федерации, а его адвокат заявил, что американец благодарен России.

Также "Комментарии" сообщали информацию британской разведки, заявившей, что президент России переоценивает бюджет своей страны на следующий год, таким образом это может создать проблемы для Путина в будущем.

 



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Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/33_Thomas_Street
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