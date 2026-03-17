Главная Новости Мир США "Он умрет до июня": Трамп неожиданно раскрыл информацию о здоровье
commentss НОВОСТИ Все новости

"Он умрет до июня": Трамп неожиданно раскрыл информацию о здоровье

Трамп рассказал о серьезной болезни конгрессмена Нила Данна, которому предсказывают несколько месяцев жизни.

17 марта 2026, 15:45
Slava Kot

Президент США Дональд Трамп во время закрытой встречи неожиданно рассказал о серьезных проблемах со здоровьем американского конгрессмена Нила Данна. По словам Трампа, врачи якобы диагностировали у 73-летнего политика неизлечимое сердечное заболевание и предупредили, что он может не дожить до июня.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп 16 марта принял участие в обеде, посвященном обсуждению будущего Центра Кеннеди. Во время разговора Трамп затронул тему шаткого большинства республиканцев в Конгрессе США и вспомнил одного из законодателей, не называя сначала его имени.

"У нас был один мужчина, который был очень болен. Казалось, что он не выживет. Я не буду называть его имя", — сказал Трамп.

Затем Трамп передумал и попросил спикера Палаты представителей США Майка Джонсона объяснить ситуацию. Джонсон осторожно подтвердил, что речь идет о конгрессмене от штата Флорида Ниле Данне. В то же время он пытался не раскрывать деталей диагноза, подчеркнув, что политик, несмотря на тяжелое состояние, продолжает выполнять свои обязанности и готов голосовать, пока будет позволять здоровье.

Однако Трамп настоял на более откровенном разговоре после чего Джонсон уклончиво сказал, что Данн имеет "неизлечимый диагноз".

"Он умрет до июня", — сказал Трамп, перебивая Джонсона.

После этой фразы Трампа Джонсон перед всеми заявил, что информация только что прозвучавшая является "не публичной".

По словам спикера, после обсуждения ситуации Трамп помог организовать консультацию конгрессмена с медицинской службой Белого дома. После оперативного вмешательства, как утверждает Джонсон, состояние Данна улучшилось, и он "получил новую жизнь" и "ведет себя так, будто помолодел на 30 лет".

"Это было плохо, потому что он мне нравился, мне нужен был его голос. Я сделал это сначала для него, а затем для голосов", – ответил Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп сделал официальное заявление об онкологии. Какие изменения могут произойти в Белом доме.

Также "Комментарии" писали, что в США подвергли сомнению психическое состояние Трампа.



Источник: https://www.nytimes.com/2026/03/16/us/politics/trump-neal-dunn-terminal-diagnosis-johnson.html
