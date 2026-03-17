"Він помре до червня": Трамп неочікувано розкрив інформацію про здоров’я

Президент США Дональд Трамп під час закритої зустрічі несподівано розповів про серйозні проблеми зі здоров’ям американського конгресмена Ніла Данна. За словами Трампа, лікарі нібито діагностували у 73-річного політика невиліковне серцеве захворювання і попередили, що він може не дожити до червня.

Президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп 16 березня взяв участь в обіді присвяченого обговоренню майбутнього Центру Кеннеді. Під час розмови Трамп торкнувся теми хиткої більшості республіканців у Конгресі США та згадав одного з законодавців, не називаючи спочатку його імені.

"У нас був один чоловік, який був дуже хворий. Здавалося, що він не виживе. Я не називатиму його імені", — сказав Трамп.

Потім Трамп передумав та попросив спікера Палати представників США Майка Джонсона пояснити ситуацію. Джонсон обережно підтвердив, що йдеться про конгресмена від штату Флорида Ніла Данна. Водночас він намагався не розкривати деталей діагнозу, підкресливши, що політик попри важкий стан продовжує виконувати свої обов’язки і готовий голосувати, поки дозволятиме здоров’я.

Однак Трамп наполіг на більш відвертій розмові після чого Джонсон ухильно сказав, що Данн має "невиліковний діагноз".

"Він помре до червня", — сказав Трамп перебиваючи Джонсона.

Після цієї фрази Трампа Джонсон перед усіма заявив, що інформація щойно прозвучала "не публічною".

За словами спікера, після обговорення ситуації Трамп допоміг організувати консультацію конгресмена з медичною службою Білого дому. Після оперативного втручання, як стверджує Джонсон, стан Данна покращився, і він "отримав нове життя" і "поводиться так, ніби помолодшав на 30 років".

"Це було погано, бо він мені подобався, мені потрібен був його голос. Я зробив це спочатку для нього, а потім для голосів", — відповів Трамп.

