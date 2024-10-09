"Они облажались": Байден рассказал, кто дал "разрешение" Путину на полномасштабное вторжение

Президент США Джо Байден заявил, что бывший американский лидер Барак Обама "облажался" в 2014 году и недостаточно отреагировал на российское вторжение в Украину и захват Крыма. Об этом пишет американский журналист Боб Вудворд в своей новой книге "Война" отрывки из которой опубликовало издание CNN.



Президент США Джо Байден. Фото из открытых источников

Как указывает Вудворд, перед полномасштабным вторжением России в Украину Джо Байден пожаловался на Барака Обаму, указав, что тот недостаточно сделал после аннексии Россией украинского Крыма в 2014 году.

"Они облажались в 2014 году. Вот почему мы здесь. Мы все потеряли. Барак никогда не воспринимал Путина всерьез", — сказал Байден своему другу, по словам Вудворда.

По словам американского журналиста, именно такая реакция Барака Обамы позволила Путину совершить полномасштабное вторжение в 2022 году.

"Мы ничего не сделали. Мы дали Путину разрешение продолжать!", — цитирует Вудворд слова Байдена в книге.

Боб Вудворд – один из известнейших журналистов-расследователей. Особая популярность к нему пришла еще в 1970-х годах, когда его открытие привело к Вотергейтскому скандалу. Именно это событие послужило причиной отставки президента Ричарда Никсона.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Вудворд написал, как Джо Байден обругал Путина после того, как российский диктатор начал вторжение в Украину.

Также "Комментарии" писали, что американский журналист обнаружил около семи разговоров между Путиным и Трампом после того, как лидер республиканцев покинул пост президента США. Последний из них был в начале 2024 года.