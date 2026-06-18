"Помилки трапляються": Трамп визнав удар США по школі в Ірані, де загинуло 175 людей



















Президент США Дональд Трамп уперше публічно визнав американський удар по школі в іранському місті Мінаб, унаслідок якого загинули щонайменше 175 людей. Інцидент стався 28 лютого 2026 року під час початку масштабної військової операції США та Ізраїлю проти Ірану.

Дональд Трамп. Фото: AP

Удар США стався в провінції Хормозган, де початкова школа Шаджара Тайєбе опинилася в зоні ураження під час атаки на сусідній об’єкт Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Протягом понад ста днів Білий дім утримувався від детальних коментарів щодо обставин трагедії.

Під час саміту G7 у Франції журналісти запитали Трампа про відповідальність за загибель цивільних.

"Помилки трапляються. Війна — це огидно", — відповів Трамп та додав, що "ніхто не робив цього навмисно".

За інформацією американських медіа, внутрішнє розслідування військових виявило серйозні недоліки в роботі розвідки. Джерела стверджують, що під час планування операції використовувалися супутникові знімки, які не оновлювалися близько семи років. Через це аналітики не врахували, що будівля поблизу військової бази функціонувала як навчальний заклад. Водночас деякі учасники оцінки об’єкта знали про зміну його призначення, однак ця інформація не була належним чином передана посадовцям, які ухвалювали рішення щодо вибору цілей.

За даними розслідування, після першого удару по району школи було завдано ще одного удару. Саме другий етап атаки, який у військовій практиці називають "подвійним ударом", призвів до нових численних жертв серед цивільного населення. За даними The New York Times, які проаналізували супутникові знімки, потворні удари влучили у 6 будівель КВІР та школу.

Ці удари по Ірану стали найбільшим інцидентом з жертвами серед цивільного населення, скоєним американськими військовими з 1991 року. Тоді американський літак-невидимка розбомбив цивільне бомбосховище в Багдаді та вбив понад 400 людей, переважно жінок, дітей та літніх іракців.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що 18 червня США та Іран підписали документ про припинення війни: що передбачає угода.

Також "Кометнарі" писали, що помічник Путіна скаржиться, що Трампа "накачали" шкідливими ідеями на саміті G7.