Оставит ли Трамп Украину: какой возможен ультиматум

Масса материалов о том, что Дональд Трамп в случае своей победы на выборах просто оставит Украину Путину, совсем не похожи на правду. И такой поворот событий выглядит вряд ли возможным. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал обозреватель "Wall Street Journal" Боян Панчевски, пишет "BILD".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"У него (у Трампа – ред.) есть другие идеи о том, что делать в этой войне, как вести переговоры", — сказал журналист.

Панчевски заявил, что всех доверенных лиц Дональда Трампа, которые могут занять посты в его правительстве, можно назвать "критиками Путина", и они планируют оказать на него давление.

Например, как предположил журналист, Трамп может предложить соглашение Путину в ультимативной форме. Оно будет выглядеть примерно так: "Если вы не заключите с нами сделку и не захотите справедливого мира в Украине, тогда мы поставим в Украину гораздо больше оружия".

Кроме того, по мнению журналиста, Трамп может полностью отрезать крупные российские банки – такие, например, как "Газпромбанк" — от международных финансовых рынков, или же действовать против России военными средствами.

"Они (американские власти – ред.) могут уничтожить Крымский мост в течение недели, а затем отрезать Крымский полуостров от России. Они могли бы сделать это, например, если бы поставили Украине подходящее оружие. Если вы хотите, чтобы мост исчез, это не проблема", — добавил Панчевски.

Также журналист отметил, что украинские власти "постепенно осознают", что у Дональда Трампа, а не у Джо Байдена могут быть лучшие карты для переговоров с Владимиром Путиным.

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