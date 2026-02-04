logo

Остров в Индийском океане хотят переименовать в честь Трампа
Остров в Индийском океане хотят переименовать в честь Трампа

Изгнанники архипелага Чагос предлагают назвать остров в честь Дональда Трампа, протестуя против передачи территории Маврикия.

4 февраля 2026, 07:45
Автор:
avatar

Slava Kot

Правительство в изгнании архипелага Чагос выступило с неожиданным предложением переименовать один из островов в честь президента США Дональда Трампа. Таким образом представители чагосцев пытаются привлечь внимание Вашингтона и сорвать соглашение между Великобританией и Маврикием о передаче архипелага под суверенитет африканского государства.

Остров в Индийском океане хотят переименовать в честь Трампа

Архипелаг Чагос. Фото из открытых источников

Архипелаг Чагос расположен в Индийском океане и считается стратегически важной территорией, в частности, там расположена британско-американская военно-морская база на острове Диего-Гарсия.

В 2025 году Лондон согласился передать контроль над архипелагом Маврикию, арендуя базу на 99 лет. Против этого решения выступают как изгнанные жители Чагоса, так и Дональд Трамп, утверждающий, что это решение будет означать показать слабость перед Китаем и РФ.

Остров в Индийском океане хотят переименовать в честь Трампа - фото 2

Чегоские острова

Представители правительства в изгнании заявили, что готовы назвать остров Игл "Островом Трампа", если президент США заблокирует новое соглашение. Это обещание делегация чагосцев озвучила во время переговоров с американскими чиновниками в Вашингтоне. По их словам, окончательное решение может зависеть от того, согласится ли Трамп обновить Чагоский договор между США и Великобританией 1966 года.

"Если бы президент остановил это ужасное соглашение, мы бы назвали один из островов Игл в архипелаге Чагос в его честь "Островом Трампа"", — заявил первый министр правительства в изгнании Миссли Мандарин.

Чагосци были выселены из архипелага в 1960-х годах во время создания военной базы. Многие до сих пор требуют права возвращения и выступают против передачи островов Маврикию, настаивая на сохранении британской юрисдикции.

Архипелаг Чагос состоит из семи атоллов и более 60 тропических островов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США переименовали дорогу в честь Трампа.

Также "Комментарии" писали, что Трампу хотят запретить в США все называть в свою честь.



Источник: https://www.telegraph.co.uk/us/news/2026/01/30/trump-chagos-island-renamed-starmer-deal/
