Эйдман назвал версию внезапной смерти Линдси Грэма: сенатора могли отравить в Украине

Смерть американского сенатора-республиканца Линдси Грэма, который был одним из самых активных сторонников Украины в Конгрессе США, продолжает вызывать широкий резонанс. На фоне отсутствия официального медицинского заключения о причинах смерти появляются разные предположения. Одну из таких версий обнародовал российский социолог и политолог Игорь Эйдман.

Линдси Грэм. Фото: The Hill

Игорь Эйдман заявил, что не исключает возможной причастности российских спецслужб к смерти сенатора Линдси Грэма. В то же время он подчеркнул, что это его личноя версия, а не подтвержденный факт.

По мнению социолога, мотивом для такого шага могла стать активная позиция Линдси Грэма по усилению санкций против России и поддержке Украины. Эйдман утверждает, что Кремль мог рассматривать сенатора как одного из ключевых политиков, влияющих на изменение позиции президента США Дональда Трампа по отношению к российско-украинской войне.

"Очень большая вероятность того, что Линдси Грэма устранили российские спецслужбы… Надежды Путина на то, что Трамп заставит Украину сдать Донбасс и таким образом подтолкнет ее к капитуляции, не оправдались. Российские власти, конечно, шокированы этим и, как всегда, ищет виновника, который на Марко, на Трампа. которого, видимо, пока не смогли дотянуться, Линдси Грэм — главный кандидат на роль человека, оказывающего на Трампа антироссийское и проукраинское влияние", — указывает Эйдман.

Вторым аргументом в пользу своей версии он называет место последней заграничной поездки сенатора. По словам Эйдмана, Грэм накануне смерти находился в Киеве, где встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Социолог предполагает, что возможное отравление могло произойти во время пребывания в Украине с применением вещества замедленного действия. Никаких доказательств в подтверждение этой версии он не привел.

"Грэм приехал в Киев, а затем поехал по специальному поезду. Его кто-то сопровождал и охранял со стороны принимавшей стороны, а в поезде есть обслуживающий персонал. Именно здесь, как мне кажется, была возможность отравить его с помощью обслуги, завербованной российскими спецслужбами. Такая версия причины внезапной смерти сенатора кажется мне самой вероятной", – пишет Эйдман.

Линдси Грэм скончался 11 июля в своем доме на Капитолийском холме в возрасте 71 года. Его офис сообщил, что причиной смерти стала "кратковременная и внезапная болезнь". В то же время официальное медицинское заключение пока не было обнародовано.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что соратница Трампа Лора Лумер предполагает, что сенатора Линдси Грэма отравила Россия.

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