Эйдман назвал версию внезапной смерти Линдси Грэма: сенатора могли отравить в Украине

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Slava Kot
Смерть американского сенатора-республиканца Линдси Грэма, который был одним из самых активных сторонников Украины в Конгрессе США, продолжает вызывать широкий резонанс. На фоне отсутствия официального медицинского заключения о причинах смерти появляются разные предположения. Одну из таких версий обнародовал российский социолог и политолог Игорь Эйдман.
Линдси Грэм. Фото: The Hill
Игорь Эйдман заявил, что не исключает возможной причастности российских спецслужб к смерти сенатора Линдси Грэма. В то же время он подчеркнул, что это его личноя версия, а не подтвержденный факт.
По мнению социолога, мотивом для такого шага могла стать активная позиция Линдси Грэма по усилению санкций против России и поддержке Украины. Эйдман утверждает, что Кремль мог рассматривать сенатора как одного из ключевых политиков, влияющих на изменение позиции президента США Дональда Трампа по отношению к российско-украинской войне.
Вторым аргументом в пользу своей версии он называет место последней заграничной поездки сенатора. По словам Эйдмана, Грэм накануне смерти находился в Киеве, где встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Социолог предполагает, что возможное отравление могло произойти во время пребывания в Украине с применением вещества замедленного действия. Никаких доказательств в подтверждение этой версии он не привел.
Линдси Грэм скончался 11 июля в своем доме на Капитолийском холме в возрасте 71 года. Его офис сообщил, что причиной смерти стала "кратковременная и внезапная болезнь". В то же время официальное медицинское заключение пока не было обнародовано.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что соратница Трампа Лора Лумер предполагает, что сенатора Линдси Грэма отравила Россия.
Также "Комментарии" писали о новых деталях внезапной смерти Грэма.