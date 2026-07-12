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Ейдман назвав версію раптової смерті Ліндсі Грема: сенатора могли отруїти в Україні

Російський соціолог Ігор Ейдман припустив, що до смерті сенатора США Ліндсі Грема могли бути причетні російські спецслужби.

12 липня 2026, 18:25
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Slava Kot

Смерть американського сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який був одним із найактивніших прихильників України у Конгресі США, продовжує викликати широкий резонанс. На тлі відсутності офіційного медичного висновку щодо причин смерті з'являються різні припущення. Одну з таких версій оприлюднив російський соціолог і політолог Ігор Ейдман.

Ейдман назвав версію раптової смерті Ліндсі Грема: сенатора могли отруїти в Україні

Ліндсі Грем. Фото: The Hill

Ігор Ейдман заявив, що не виключає можливої причетності російських спецслужб до смерті сенатора Ліндсі Грема. Водночас він наголосив, що це є його особистою версією, а не підтвердженим фактом.

На думку соціолога, мотивом для такого кроку могла стати активна позиція Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти Росії та підтримки України. Ейдман стверджує, що Кремль міг розглядати сенатора як одного з ключових політиків, які впливають на зміну позиції президента США Дональда Трампа щодо російсько-української війни.

"Дуже велика ймовірність того, що Ліндсі Грема усунули російські спецслужби… Надії Путіна на те, що Трамп змусить Україну здати Донбас і в такий спосіб підштовхне її до капітуляції, не виправдалися. Російська влада, звісно, шокована цим і, як завжди, шукає винуватця, який на Трампа "погано впливає". Поряд із Марко Рубіо, до якого, мабуть, поки що не змогли дотягнутися, Ліндсі Грем — головний кандидат на роль людини, яка чинить на Трампа антиросійський і проукраїнський вплив", — вказує Ейдман.

Другим аргументом на користь своєї версії він називає місце останньої закордонної поїздки сенатора. За словами Ейдмана, Грем напередодні смерті перебував у Києві, де зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським. Соціолог припускає, що можливе отруєння могло статися саме під час перебування в Україні із застосуванням речовини уповільненої дії. Жодних доказів на підтвердження цієї версії він не навів.

"Грем приїхав до Києва, а потім поїхав спеціальним поїздом. Його хтось супроводжував і охороняв з боку сторони, яка приймала, а в поїзді є обслуговчий персонал.Саме тут, як мені здається, була можливість отруїти його за допомогою обслуги, завербованої російськими спецслужбами. Така версія причини раптової смерті сенатора здається мені найімовірнішою", — пише Ейдман.

Ліндсі Грем помер 11 липня у своєму будинку на Капітолійському пагорбі у віці 71 року. Його офіс повідомив, що причиною смерті стала "короткочасна та раптова хвороба". Водночас офіційний медичний висновок поки що не був оприлюднений.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що соратниця Трампа Лора Лумер припускає, що сенатора Ліндсі Грема отруїла Росія.

Також "Коментарі" писали про нові деталі раптової смерті Грема.



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Джерело: https://www.facebook.com/share/p/18es9dEAGe/?mibextid=wwXIfr
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