Бунт в Конгрессе США: Палата представителей нанесла удар по Трампу из-за войны с Ираном

Палата представителей США одобрила резолюцию, призванную ограничить военные полномочия президента Дональда Трампа по поводу войны с Ираном. Как пишет The Hill, голосование стало важным политическим сигналом для Белого дома и продемонстрировало рост критики конфликта среди республиканцев.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

За документ о прекращении войны в Иране проголосовали 215 законодателей, против – 208. Ко всем демократам присоединились четверо республиканцев, поддержавших инициативу о необходимости усиления контроля Конгресса над военными решениями президента. Теперь резолюцию должен рассмотреть Сенат.

Резолюция имеет статус "параллельной", что означает необходимость одобрения обеими палатами Конгресса. В то же время, документ не предусматривает передачи на подпись президенту и не имеет прямой силы закона. Тем не менее, его принятие рассматривают как серьезный политический удар по позициям администрации Трампа.

Критики президента настаивают, что война с Ираном продолжается без должного одобрения Конгресса, что противоречит американской конституционной практике. По их мнению, глава государства превысил свои полномочия, втянув страну в затяжной конфликт без четкого мандата законодательной власти.

"Мы постепенно приближаемся к тому, чтобы обе палаты Конгресса сочли эту войну незаконной", — заявил конгрессмен-демократ Джаред Гаффман, назвав голосование историческим шагом.

Война, которая длится более трех месяцев, все больше влияет не только на международную безопасность, но и на экономику США. Из-за перебоев в мировой торговле выросли цены на горючее и ряд потребительских товаров. По данным Американской автомобильной ассоциации, средняя цена галлона бензина в стране в настоящее время составляет 4,26 доллара против 3,14 доллара годом ранее.

В статье The Hill указывают, что именно экономические последствия конфликта влияют на общественное мнение. Если традиционный электорат Республиканской партии преимущественно поддерживает действия Трампа, среди независимых избирателей уровень недовольства войной растет. Это может стать важным фактором в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп нецензурно выругался на премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

Также "Комментарии" писали, что США и Иран обменялись ударами во время перемирия.