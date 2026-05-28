США та Іран обмінялися потужними ударами: атаковано американську базу

Ситуація на Близькому Сході знову загострилася після того, як США та Іран у ніч на 28 травня обмінялися новими військовими ударами. Попри заяви про прогрес у переговорах щодо перемир’я, сторони продовжують ескалацію в районі Ормузької протоки.

США знову завдали ударів по обʼєктах Ірану

За інформацією CNN, американські військові атакували об’єкти в Ірані, які, за оцінками Вашингтона, становили загрозу для сил США та комерційного судноплавства. Йдеться про район поблизу іранського міста Бендер-Аббас — це ключова точка біля найвужчої частини Ормузької протоки.

Американська сторона також заявила про знищення чотирьох іранських ударних безпілотників та удар по наземному командному пункту, звідки нібито планувався запуск ще одного дрона. У Вашингтоні наголосили, що операція мала "оборонний характер" і була спрямована на підтримання режиму припинення вогню.

Іранські медіа підтвердили вибухи в районі Бендер-Аббасу. Пізніше Корпус вартових ісламської революції заявив про удар по американській базі, звідки, за твердженням Тегерана, здійснювалися атаки.

Крім того, іранські ресурси повідомили, що військові відкривали вогонь по чотирьох суднах у Ормузькій протоці, змусивши їх змінити курс. У сусідньому Кувейті активували системи ППО через загрозу повітряної атаки.

Ескалація відбувається на тлі дипломатичних контактів між Вашингтоном і Тегераном. Напередодні у Білому домі заявили, що переговори з Іраном проходять "успішно". За даними ЗМІ, сторони наблизилися до угоди про 60-денне продовження припинення вогню та відновлення стабільного судноплавства через Ормузьку протоку.

