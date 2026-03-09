Пентагон обнародовал впечатляющую сумму, которую США потратили на атаки против Ирана

Первая неделя военной операции США против Ирана стоила американским налогоплательщикам около 6 миллиардов долларов. Об этом сообщили представители Пентагона во время брифинга для Конгресса.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Конфликт между Соединенными Штатами Америки, Израилем и Ираном резко обострился после ударов по объектам в Тегеране 28 февраля. Во время операции США под названием "Эпическая ярость" был ликвидирован верховный лидер Ирана Али Хаменеи. После этого Тегеран нанес ответные удары по американским военным базам в регионе.

По оценкам Министерства обороны США, первая неделя конфликта США с Ираном стоила около 6 миллиардов долларов. Приблизительно 4 миллиарда долларов из общей суммы расходов было направлено на боеприпасы и высокотехнологичные ракеты-перехватчики систем противоракетной обороны.

Как сообщает The New York Times, республиканцы в Конгрессе ожидают, что администрация президента Трампа может в скором времени обратиться с запросом о дополнительном финансировании военной кампании США против Ирана.

Экономические последствия конфликта уже начинают ощущаться в США. В частности, наблюдается рост цен на бензин на 20-30 центов за галлон. Аналитики банка Goldman Sachs прогнозируют, что уровень инфляции в США из-за войны на Ближнем Востоке может возрасти до 2,7% уже к маю. В то же время генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон заявил телеканалу CNBC, что инфляционный всплеск может быть временным при условии, что боевые действия не затянутся.

В настоящее время продолжительность конфликта остается неопределенной. Ранее Дональд Трамп заявлял, что боевые действия могут продолжаться дольше, чем ожидалось.

