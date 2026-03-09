logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.73

EUR/UAH

50.54

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Спецпредставники Трампа терміново летять в Ізраїль: що сталося
commentss НОВИНИ Всі новини

Спецпредставники Трампа терміново летять в Ізраїль: що сталося

Стів Віткофф і Джаред Кушнер терміново відвідають Ізраїль. У США занепокоєні масштабами атак на Іран.

9 березня 2026, 10:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Спеціальні представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер здійснять терміновий візит до Ізраїлю на тлі різкого загострення ситуації на Близькому Сході. Поїздка запланована на 10 березня і відбудеться після ізраїльських ударів по нафтовій інфраструктурі Ірану.

Спецпредставники Трампа терміново летять в Ізраїль: що сталося

Джаред Кушнер і Стів Віткофф терміново відвідають Ізраїль. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє The Times of Israel, візит американських дипломатів проходить у момент напружених дискусій між США та Ізраїлем щодо масштабів останніх атак. За словами високопоставленого представника американських служб безпеки, Ізраїль заздалегідь попередив США про намір завдати ударів, однак масштаби операції виявилися значно більшими, ніж очікували у Вашингтоні.

"Ми не вважаємо, що це була гарна ідея", — сказав посадовець та додав, що американські військові розраховували радше на символічний удар. 

Як пише ізраїльське видання, особливе занепокоєння американців викликає той факт, що під удар потрапила інфраструктура, яка постачає паливо цивільному населенню Ірану. У Вашингтоні побоюються, що такі дії можуть мати зворотний ефект, посилити позиції іранської влади та викликати негативну реакцію громадськості проти Ізраїлю і США.

Водночас ізраїльські джерела в службах безпеки пояснюють, що атаки були спрямовані на те, щоб надіслати Тегерану чіткий сигнал припинити удари по цивільних об’єктах на території Ізраїлю.

США та Ізраїль атакували Іран 28 лютого. Після цього Тегеран відповів ударами по Ізраїлю та країнах Перської затоки, де розташовані американські військові бази. На тлі ескалації світові ціни на нафту вперше з 2022 року перевищили позначку у 100 доларів за барель.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у США зросли втрати. Скільки загинуло американських солдатів в операції проти Ірану.

Також "Коментарі" писали, що Трамп зробив заяву про нового лідера Ірану.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/report-witkoff-kushner-coming-to-israel-as-us-irked-over-scope-of-strikes-on-irans-oil-depots/
Теги:

Новини

Всі новини