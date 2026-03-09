Спецпредставники Трампа терміново летять в Ізраїль: що сталося

Спеціальні представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер здійснять терміновий візит до Ізраїлю на тлі різкого загострення ситуації на Близькому Сході. Поїздка запланована на 10 березня і відбудеться після ізраїльських ударів по нафтовій інфраструктурі Ірану.

Джаред Кушнер і Стів Віткофф терміново відвідають Ізраїль. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє The Times of Israel, візит американських дипломатів проходить у момент напружених дискусій між США та Ізраїлем щодо масштабів останніх атак. За словами високопоставленого представника американських служб безпеки, Ізраїль заздалегідь попередив США про намір завдати ударів, однак масштаби операції виявилися значно більшими, ніж очікували у Вашингтоні.

"Ми не вважаємо, що це була гарна ідея", — сказав посадовець та додав, що американські військові розраховували радше на символічний удар.

Як пише ізраїльське видання, особливе занепокоєння американців викликає той факт, що під удар потрапила інфраструктура, яка постачає паливо цивільному населенню Ірану. У Вашингтоні побоюються, що такі дії можуть мати зворотний ефект, посилити позиції іранської влади та викликати негативну реакцію громадськості проти Ізраїлю і США.

Водночас ізраїльські джерела в службах безпеки пояснюють, що атаки були спрямовані на те, щоб надіслати Тегерану чіткий сигнал припинити удари по цивільних об’єктах на території Ізраїлю.

США та Ізраїль атакували Іран 28 лютого. Після цього Тегеран відповів ударами по Ізраїлю та країнах Перської затоки, де розташовані американські військові бази. На тлі ескалації світові ціни на нафту вперше з 2022 року перевищили позначку у 100 доларів за барель.

