Пентагон считает, что Китай имеет троянского коня в США

Китайские контейнерные краны, применяемые в портах США, оснащены усовершенствованными датчиками, которые могут записывать и отслеживать происхождение и назначение грузов. Такая ситуация вызывает опасения, что КНР может перехватывать информацию о грузе для военных и использовать его в своих целях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Wall Street Journal.

Краны ZPMC, которые могут иметь шпионские устройства. Фото из открытых источников

США все больше подозревает Китай в шпионаже, особую опасность вызывают портовые краны, обслуживающие гражданские и военные грузы. По данным WSJ представители Пентагона сравнили китайские краны производства компании ZPMC с троянским конем.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"У них есть сложные механизмы, которые могут фиксировать, отслеживать происхождение и назначение контейнеров, направляющихся в страну для поддержки военной помощи от Соединенных Штатов по всему миру", — сообщает Wall Street Journal.

По словам бывшего контрразведчика Билла Эванина, эта ситуация похожа на китайские телефоны Huawei, которые были запрещены из-за шпионажа за американцами.

"Это лучшее сочетание законного бизнеса, который может быть замаскирован под секретные задачи по сбору данных", – говорит Билл Эванина.

Китайский представитель в США назвал такие обвинения "паранойей" и попыткой ввести запреты на китайские продукты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия отправляет в Китай уран, который Пекин сможет превратить в плутоний для ядерного оружия.

Также "Комментарии" писали об утечке секретных документов, которые сообщили о планах Путина развалить НАТО после вторжения в Украину.