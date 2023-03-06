logo

BTC/USD

22521.65

ETH/USD

1574.72

LTC/USD

88.54

USD/UAH

38.80

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Пентагон считает, что Китай имеет троянского коня в США
commentss НОВОСТИ Все новости

Пентагон считает, что Китай имеет троянского коня в США

США считает, что Китай может использовать новые инструменты для сбора секретных данных в США, в том числе поставки военной техники к союзникам.

сегодня, 18:25
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Китайские контейнерные краны, применяемые в портах США, оснащены усовершенствованными датчиками, которые могут записывать и отслеживать происхождение и назначение грузов. Такая ситуация вызывает опасения, что КНР может перехватывать информацию о грузе для военных и использовать его в своих целях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Wall Street Journal.

Пентагон считает, что Китай имеет троянского коня в США

Краны ZPMC, которые могут иметь шпионские устройства. Фото из открытых источников

США все больше подозревает Китай в шпионаже, особую опасность вызывают портовые краны, обслуживающие гражданские и военные грузы. По данным WSJ представители Пентагона сравнили китайские краны производства компании ZPMC с троянским конем.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"У них есть сложные механизмы, которые могут фиксировать, отслеживать происхождение и назначение контейнеров, направляющихся в страну для поддержки военной помощи от Соединенных Штатов по всему миру", — сообщает Wall Street Journal.

По словам бывшего контрразведчика Билла Эванина, эта ситуация похожа на китайские телефоны Huawei, которые были запрещены из-за шпионажа за американцами.

"Это лучшее сочетание законного бизнеса, который может быть замаскирован под секретные задачи по сбору данных", – говорит Билл Эванина.

Китайский представитель в США назвал такие обвинения "паранойей" и попыткой ввести запреты на китайские продукты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия отправляет в Китай уран, который Пекин сможет превратить в плутоний для ядерного оружия.

Также "Комментарии" писали об утечке секретных документов, которые сообщили о планах Путина развалить НАТО после вторжения в Украину.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.wsj.com/articles/pentagon-sees-giant-cargo-cranes-as-possible-chinese-spying-tools-887c4ade
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!