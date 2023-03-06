Пентагон считает, что Китай имеет троянского коня в США

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Slava Kot
Китайские контейнерные краны, применяемые в портах США, оснащены усовершенствованными датчиками, которые могут записывать и отслеживать происхождение и назначение грузов. Такая ситуация вызывает опасения, что КНР может перехватывать информацию о грузе для военных и использовать его в своих целях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Wall Street Journal.
Краны ZPMC, которые могут иметь шпионские устройства. Фото из открытых источников
США все больше подозревает Китай в шпионаже, особую опасность вызывают портовые краны, обслуживающие гражданские и военные грузы. По данным WSJ представители Пентагона сравнили китайские краны производства компании ZPMC с троянским конем.
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По словам бывшего контрразведчика Билла Эванина, эта ситуация похожа на китайские телефоны Huawei, которые были запрещены из-за шпионажа за американцами.
Китайский представитель в США назвал такие обвинения "паранойей" и попыткой ввести запреты на китайские продукты.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия отправляет в Китай уран, который Пекин сможет превратить в плутоний для ядерного оружия.
Также "Комментарии" писали об утечке секретных документов, которые сообщили о планах Путина развалить НАТО после вторжения в Украину.
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