Переговоры о прекращении войны: какую идею Зеленского в США считают прогрессом

Официальный Вашингтон считает прогрессом заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном проведении референдума по мирному соглашению, которое предусматривает передачу части украинской территории. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание "Axios" со ссылкой на заявление высокопоставленного американского чиновника.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Ссылаясь источника в администрации Трампа СМИ отмечает, Зеленский в своих публичных заявлениях в четверг отметил, что вопрос справедливости любых компромиссов должен определить народ Украины через референдум или выборы.

"Это важный шаг для прозрачного обсуждения мирных соглашений", — подчеркнул представитель Белого дома.

Стоит отметить, "Axios" также заявляло, что Администрация президента США Дональда Трампа выразила готовность предоставить Украине юридически обязывающие гарантии безопасности, основанные на пятой статье Североатлантического договора.

СМИ отмечает, соответствующее соглашение планируется вынести на голосование в Конгресс США. В Вашингтоне подчеркивают, что речь идет не о символической поддержке, а о реальных и действенных обязательствах по обеспечению безопасности Украины.

"Мы хотим предложить украинцам гарантию безопасности, которая не будет “пустым чеком” с одной стороны, но при этом окажется достаточно сильной и надежной. Мы готовы направить этот документ в Конгресс для голосования", — отметил американский чиновник.

