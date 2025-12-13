Переговори про припинення війни: яку ідею Зеленського у США вважають прогресом

Офіційний Вашингтон вважає прогресом заяву президента України Володимира Зеленського про можливе проведення референдуму щодо мирної угоди, яка передбачає передачу частини української території. Як повідомляє портал "Коментарі", про це інформує видання "Axios" з посиланням на заяву високопоставленого американського чиновника.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Посилаючись джерела в адміністрації Трампа ЗМІ зазначає, Зеленський у своїх публічних заявах у четвер зазначив, що питання справедливості будь-яких компромісів має визначити народ України через референдум чи вибори.

"Це важливий крок для прозорого обговорення мирних угод", — наголосив представник Білого дому.

Варто зазначити, "Axios" також заявляло, що Адміністрація президента США Дональда Трампа висловила готовність надати Україні юридичні гарантії безпеки, що зобов'язують, засновані на п'ятій статті Північноатлантичного договору.

ЗМІ зазначає, що відповідну угоду планується винести на голосування до Конгресу США. У Вашингтоні наголошують, що йдеться не про символічну підтримку, а про реальні та дієві зобов'язання щодо забезпечення безпеки України.

"Ми хочемо запропонувати українцям гарантію безпеки, яка не буде "порожнім чеком" з одного боку, але при цьому виявиться досить сильною та надійною. Ми готові направити цей документ до Конгресу для голосування", — зазначив американський чиновник.

