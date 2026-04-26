Первая реакция Трампа после стрельбы в Вашингтоне: что заявил президент США

Президент США Дональд Трамп впервые публично прокомментировал инцидент со стрельбой во время официального мероприятия в Вашингтоне, где присутствовали чиновники администрации. По его словам, нападение стало "полной неожиданностью", однако оно не намерено менять политические планы из-за угрозы безопасности.

Первая реакция Трампа после стрельбы в Вашингтоне.

Инцидент произошел вечером 25 апреля во время ужина Ассоциации корреспондентов при Белом доме в отеле Washington Hilton. После звуков выстрелов Трампа и других чиновников срочно эвакуировали из зала. По предварительным данным, один из сотрудников Секретной службы получил ранения, но остался в живых.

Кадр из видео в момент, когда произошли выстрелы

Во время брифинга в Белом доме Трамп сообщил, что нападающий задержан. По его словам, подозреваемый имел при себе несколько видов оружия и пытался прорваться в помещение, где проходило мероприятие. Трамп назвал стрелка "больным человеком" и "одиночкой-психом".

"В свете сегодняшних событий я прошу всех американцев снова, всем сердцем, взять на себя обязательство разрешать наши разногласия мирным путем. Мы должны решать наши разногласия. Мы не позволим никому захватить наше общество", — сказал Трамп.

Президент также назвал атаку "ударом по Конституции США", отметив, что подобные инциденты не заставят его отказаться от политической деятельности.

Отдельно Трамп прокомментировал была ли стрельба на мероприятии попыткой нового покушения на него.

"Я изучал случаи убийств... они всегда выбирают самых влиятельных людей, таких как Авраам Линкольн. Они не трогают тех, кто ничего особенного не делает. А мы сделали очень многое. Я хочу жить, потому что хочу сделать эту страну большой. Вот почему я хочу жить. Но когда у тебя есть влияние, за тобой приходят", — сказал Трамп и добавил: "Никто мне не говорил, что это такая опасная профессия".

В то же время президент США отрицал, что стрельба могла быть связана с Ираном.

Трамп во время брифинга затронул тему безопасности правительственных мер. По его словам, помещение, где проходил ужин, не было достаточно защищенным. Он использовал стрельбу в качестве аргумента в пользу строительства нового большого бального зала при Белом доме, ранее вызывавшего споры из-за стоимости проекта. Трамп сказал, что "нам нужен этот бальный зал".

Правоохранители пока не сообщают окончательным мотивам нападающего. Следствие проверяет, действовал ли он самостоятельно и анализирует возможные политические мотивы. Пока известно, что правоохранители идентифицировали нападающего как Коула Томаса Аллена из Калифорнии.

