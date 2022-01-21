Первый год Байдена позади: почему не сбылись надежды не только американцев, но и украинцев

Один из ведущих американских политических журналов Time разместил на обложке свежего номера президента США Джо Байдена. На картинке, над головой у американского лидера, который уже год находится на этом посту, сгустились тучи. Как можно оценить год президентства Байдена – для США, Украины и мира? С этим вопросом издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

На фоне многочисленных провалов, достаточно резко как для американских политиков, у Байдена начал падать рейтинг

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко подчеркивает, что для лидеров практически любого государства сейчас – сложное время. И президент США тут – не исключение.

"Экономика после ковида упала. Даже в таких сильных странах, как США, восстановить ее – непростая задача. Байден обещал создать много новых рабочих мест. Но этот план не особо реализуется, тогда как пандемия накрывает очередной волной, – отмечает Екатерина Одарченко. – Внутренние проблемы множатся, разделение общества и его разочарование Байденом растет. Он обещал решить понятные проблемы для США. Миграция, доступная медицина и так далее. В нашей риторике Демократическую партию, членом которой является Байден, можно назвать левой. Но обещания реализуются далеко не теми темпами, как хотелось бы американцам. И хоть в марте прошлого года ему удалось заручиться поддержкой обеих палат Конгресса, одобрившего антикризисный пакет мер объемом в 1,9 трлн долларов, под конец года добиться одобрения плана развития инфраструктуры в США в размере 1,2 трлн долларов, реального улучшения жизни американцы не почувствовали. Всё "съели" инфляция и новые удары ковида".

К тому же, напоминает эксперт, были серьезные внешнеполитические провалы. И похожий на бегство вывод американских войск из Афганистана (после чего талибы неимоверно быстро захватили власть в стране, которую США и союзники "окучивали" два десятилетии), и невнятная политика на российском направлении.

"Путин, по сути, склоняет Байдена исключительно к прямым переговорам. Даже политики ведущих стран ЕС заявляли, что это – не здоровая ситуация, когда переговоры с РФ по поводу ситуации в Европе, (не)расширении НАТО и так далее ведут США. По сути, видим попытки России восстановить двухполярный мир. И весьма слабое тому сопротивления со стороны Штатов, – говорит Екатерина Одарченко. – Не всё ясно и по украинскому кейсу. У некоторых могла возникнуть иллюзия, что Америка поможет нам решить внутренние проблемы (коррупция и так далее), а также усилить поддержку в ракурсе агрессивных действий РФ. Но пока этого нет. Помощи, которую предоставляют США, явно недостаточно для укрепления обороноспособности Украины. А во время последней пресс-конференции, где Байдена то и дело выводили на тему российской агрессии, он не дал внятных ответов . Сказал, что США в случае агрессии РФ против Украины будут действовать решительно. А что такое "решительно"? Что такое "агрессия"? РФ уже восемь лет финансирует террористов на Донбассе, поставляет туда инструкторов, военных, боеприпасы, технику. Проводить кибератаки на Украину. Ей нет надобности вести прямую войну, удобнее так — гибридно. Разве это не агрессия?".

Учитывая такую невнятную позицию Белого дома, Украине следует усиливать свой дипкорпус, вести переговоры с другими странами (Великобритания, Турции, страны Балтии) и не питать иллюзий, что кто-то защитит нас, кроме нас самих.

"Конечно, следует благодарить те же Штаты за любую поддержку, даже не столь мощную, как нам бы хотелось. Но при этом рассчитывать, в первую очередь, на себя, – уверена Екатерина Одарченко. – Развивать экономику, военно-промышленный комплекс, бороться с коррупцией, укреплять обороноспособность и государственные институты".

Ну, а у Байдена на фоне вышеобозначенных провалов, достаточно резко как для американских политиков падает рейтинг.

"Не так резко, как бывает у нас, когда с 70% возможен обвал до 20%, а потом и ниже. Но вполне заметно как для США. Рейтинг Байдена упал с 50 процентов летом прошлого года до 41 процента к концу 2021-го. И это, похоже, не предел. А падение рейтинга президента неминуемо отражается на позициях его партии. Учитывая, что в США выборы тех же сенаторов проводятся регулярно, демократам есть, из-за чего беспокоится", – резюмирует Екатерина Одарченко.

Украина – разменная монета в больших геополитических торгах, нам велено не рыпаться

Политический эксперт Светлана Кушнир считает, что первый год президентства дался Байдену сложно.

"Были Афганистан, после поражение, в котором тяжело восстановить полную гегемонию США в мире. Были переговоры с РФ и уступки Путину по разблокировке того же строительства "Северного потока-2". Были внутренние разборки в стане демократов и скандалы, в которые попеременно попадают, то Джо Байден, то вице-президент Камала Харрис. Были и есть сложнейшие ситуации с ковидом, с экономикой, кризис с производством. Ряд можно продолжить. Главное, что Байден много потерял доверия в глазах простых американцев", – подчеркивает Светлана Кушнир.

Пока его администрации удается далеко не всё и не всегда. Но это только первый год каденции, акцентирует эксперт. По ее мнению, сейчас путем дипломатии, переговоров администрация Белого дома пытается остановить разочарование как внутри страны, так и среди зарубежных партнеров.

"При этом разочарование украинцев от первого года правления Байдена остановить вряд ли удастся, – считает Светлана Кушнир. – Явно видно, что Украина – разменная монета в больших геополитических торгах. Нам велено не рыпаться. За 2021 год закончилось формированием трехполярного мира. Китай, РФ и США. И переход к этому новому укладу спровоцировал во многом своей позицией и деятельностью именно Байден".

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