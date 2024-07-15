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План нападающего на Трампа был более масштабным: полиция обнаружила новую находку

Подозреваемый в попытке убийства Дональда Трампа мог иметь более крупные преступные планы.

сегодня, 08:57
Автор:
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Slava Kot
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Нападение на предвыборном митинге на бывшего президента США Дональда Трампа могло быть гораздо большего масштаба. В автомобиле подозреваемого в попытке убийства Трампа Томаса Мэтью Крукса обнаружили взрывчатку.

План нападающего на Трампа был более масштабным: полиция обнаружила новую находку

Полиция у дома Томаса Мэтью Крукса. Фото из открытых источников

Издание Wall Street Journal сообщило, что в автомобиле Томаса Мэтью Крукса, которого ФБР считают подозреваемым в попытке убийства Дональда Трампа, обнаружили бомбу. Автомобиль нападающего был припаркован у митинга Трампа в Батлере, Пенсильвания. Кроме того, полиция провела проверку подозрительных коробок вблизи места откуда 20-летний парень вел огонь по экс-президенту.

Отец Крукса в интервью CNN признался, что все еще "старается понять, что происходит". Он сообщил, что больше расскажет о сыне после того, как пообщается с полицией.

Сейчас о Томасе Мэтью Круксе известно немного. Нынешние президентские выборы должны были стать первыми, в которых он имел право участвовать. Крукс сторонник Республиканской партии к которой принадлежит Дональд Трамп, однако после штурма Капитолия парень совершил пожертвования группе, приверженной демократам.

По данным источников в полиции, Крукс применил полуавтоматическую винтовку AR-15, часто используемую во время массовых убийств в США. Агентство AP сообщило, что оружие более полугода назад приобрел отец нападающего. В день инцидента Крукс был одет в футболку с логотипом Demolition Ranch, популярного YouTube-канала, посвященного огнестрельному оружию и взрывчатке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в сеть попало видео, как нападающий стреляет в Дональда Трампа.

Также "Комментарии" писали о реакции мировых лидеров на попытку убийства Дональда Трампа.



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Ігор

сегодня, 08:45

Звісно, більш масштабнішим. Щоб залякувати, божий нарід завжди діє повномасштабно криваво. Палестина та концтабори є свідченням. Так само, як повномасштабно намагається виставити себе постраждалим і паразитувати на почутті провини. Коли свої масові злочини проти людяності перекладає на інших і видає за свої страждання.


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