Племянница Дональда Трампа объяснила причины его странного поведения

Психолог и племянница президента США Дональда Трампа Мэри Трамп в своей книге "Много и никогда не достаточно: Как моя семья создала самого опасного человека мира" попыталась объяснить особенности характера и поведения своего дяди. Вышедшие в 2020 году мемуары вызвали значительный резонанс и стали одной из самых обсуждаемых книг о семье американского политика.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Еще до публикации книги семья Трампов пыталась через суд заблокировать выход мемуаров своей родственницы, однако сделать этого не удалось. В своей работе Мэри Трамп описывает внутренние семейные конфликты и атмосферу, в которой формировался характер будущего президента.
60-летняя автор, имеющая степень доктора клинической психологии, назвала Дональда Трампа "мошенником и хулиганом" и предположила, что его поведение имеет черты выраженного нарциссизма. По ее мнению, за внешней уверенностью политика может скрываться "хрупкое эго", нуждающееся в постоянном подтверждении.
По убеждению Мэри ключевую роль в формировании характера Трампа сыграло его детство. Она утверждает, что отец будущего президента, застройщик Фред Трамп, был жестким и требовательным, а семейная атмосфера не давала детям чувство эмоциональной безопасности.
В книге отмечается, что из-за проблем со здоровьем матери Дональда Трампа она долгое время не могла уделять достаточно внимания детям. В результате будущий политик рос без ощущения поддержки и эмоциональной близости.
Она также предполагает, что за неимением эмоциональной поддержки в детстве Трамп выработал "мощные, но примитивные" механизмы психологической защиты. По ее мнению, это могло повлиять на проявления нарциссизма, агрессивности и стремления к доминированию.
