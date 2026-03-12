Племянница Дональда Трампа объяснила причины его странного поведения

Психолог и племянница президента США Дональда Трампа Мэри Трамп в своей книге "Много и никогда не достаточно: Как моя семья создала самого опасного человека мира" попыталась объяснить особенности характера и поведения своего дяди. Вышедшие в 2020 году мемуары вызвали значительный резонанс и стали одной из самых обсуждаемых книг о семье американского политика.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Еще до публикации книги семья Трампов пыталась через суд заблокировать выход мемуаров своей родственницы, однако сделать этого не удалось. В своей работе Мэри Трамп описывает внутренние семейные конфликты и атмосферу, в которой формировался характер будущего президента.

60-летняя автор, имеющая степень доктора клинической психологии, назвала Дональда Трампа "мошенником и хулиганом" и предположила, что его поведение имеет черты выраженного нарциссизма. По ее мнению, за внешней уверенностью политика может скрываться "хрупкое эго", нуждающееся в постоянном подтверждении.

"Это далеко выходит за рамки обычного нарциссизма. Дональд не просто слаб, его эго — это хрупкая вещь, которую нужно ежеминутно поддерживать, потому что глубоко в душе он знает, что он совсем не тот, кем себя выдает", — написала племянница Трампа.

По убеждению Мэри ключевую роль в формировании характера Трампа сыграло его детство. Она утверждает, что отец будущего президента, застройщик Фред Трамп, был жестким и требовательным, а семейная атмосфера не давала детям чувство эмоциональной безопасности.

В книге отмечается, что из-за проблем со здоровьем матери Дональда Трампа она долгое время не могла уделять достаточно внимания детям. В результате будущий политик рос без ощущения поддержки и эмоциональной близости.

"А отец не только не удовлетворял его потребности, но и не давал ему чувствовать себя в безопасности, в любви и ценным. Дональд испытывал унижения, которые оставили на нем шрамы на всю жизнь и приобрели черты личности включая проявления нарциссизма, издевательств и грандиозности", — утверждает психолог.

Она также предполагает, что за неимением эмоциональной поддержки в детстве Трамп выработал "мощные, но примитивные" механизмы психологической защиты. По ее мнению, это могло повлиять на проявления нарциссизма, агрессивности и стремления к доминированию.

"Патологические заболевания Дональда настолько сложны, а его поведение настолько часто непонятно, что для постановки точного и всестороннего диагноза понадобится целый ряд психологических и нейропсихологических тестов, которые он никогда не пройдет", – подытожила племянница Трампа.

