США Племянница Дональда Трампа объяснила причины его странного поведения
Племянница Дональда Трампа объяснила причины его странного поведения

Психолог Мэри Трамп в своей книге рассказала о детстве Дональда Трампа и объяснила, что могло повлиять на характер и поведение политика.

12 марта 2026, 15:20
Психолог и племянница президента США Дональда Трампа Мэри Трамп в своей книге "Много и никогда не достаточно: Как моя семья создала самого опасного человека мира" попыталась объяснить особенности характера и поведения своего дяди. Вышедшие в 2020 году мемуары вызвали значительный резонанс и стали одной из самых обсуждаемых книг о семье американского политика.

Племянница Дональда Трампа объяснила причины его странного поведения

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Еще до публикации книги семья Трампов пыталась через суд заблокировать выход мемуаров своей родственницы, однако сделать этого не удалось. В своей работе Мэри Трамп описывает внутренние семейные конфликты и атмосферу, в которой формировался характер будущего президента.

60-летняя автор, имеющая степень доктора клинической психологии, назвала Дональда Трампа "мошенником и хулиганом" и предположила, что его поведение имеет черты выраженного нарциссизма. По ее мнению, за внешней уверенностью политика может скрываться "хрупкое эго", нуждающееся в постоянном подтверждении.

"Это далеко выходит за рамки обычного нарциссизма. Дональд не просто слаб, его эго — это хрупкая вещь, которую нужно ежеминутно поддерживать, потому что глубоко в душе он знает, что он совсем не тот, кем себя выдает", — написала племянница Трампа.

По убеждению Мэри ключевую роль в формировании характера Трампа сыграло его детство. Она утверждает, что отец будущего президента, застройщик Фред Трамп, был жестким и требовательным, а семейная атмосфера не давала детям чувство эмоциональной безопасности.

В книге отмечается, что из-за проблем со здоровьем матери Дональда Трампа она долгое время не могла уделять достаточно внимания детям. В результате будущий политик рос без ощущения поддержки и эмоциональной близости.

"А отец не только не удовлетворял его потребности, но и не давал ему чувствовать себя в безопасности, в любви и ценным. Дональд испытывал унижения, которые оставили на нем шрамы на всю жизнь и приобрели черты личности включая проявления нарциссизма, издевательств и грандиозности", — утверждает психолог.

Она также предполагает, что за неимением эмоциональной поддержки в детстве Трамп выработал "мощные, но примитивные" механизмы психологической защиты. По ее мнению, это могло повлиять на проявления нарциссизма, агрессивности и стремления к доминированию.

"Патологические заболевания Дональда настолько сложны, а его поведение настолько часто непонятно, что для постановки точного и всестороннего диагноза понадобится целый ряд психологических и нейропсихологических тестов, которые он никогда не пройдет", – подытожила племянница Трампа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что племянница Трампа назвала "истинную причину", почему он начал войну против Ирана.

Также "Комментарии" писали, что Трамп разозлился и назвал журналистку "гнилой" из-за одного вопроса.



