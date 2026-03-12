Племінниця Дональда Трампа пояснила причини його дивної поведінки

Психологиня та племінниця президента США Дональда Трампа Мері Трамп у своїй книзі "Забагато і ніколи не достатньо: Як моя родина створила найнебезпечнішу людину світу" спробувала пояснити особливості характеру та поведінки свого дядька. Мемуари, які вийшли у 2020 році, викликали значний резонанс і стали однією з найобговорюваніших книг про родину американського політика.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Ще до публікації книги родина Трампів намагалася через суд заблокувати вихід мемуарів своєї родички, однак зробити цього не вдалося. У своїй роботі Мері Трамп описує внутрішні сімейні конфлікти та атмосферу, у якій формувався характер майбутнього президента.

60-річна авторка, яка має ступінь доктора клінічної психології, назвала Дональда Трампа "шахраєм і хуліганом" та припустила, що його поведінка має риси вираженого нарцисизму. На її думку, за зовнішньою впевненістю політика може ховатися "крихке его", яке потребує постійного підтвердження.

"Це далеко виходить за рамки звичайного нарцисизму. Дональд не просто слабкий, його его — це крихка річ, яку потрібно щохвилини підтримувати, бо глибоко в душі він знає, що він зовсім не той, ким себе видає", — написала племінниця Трампа.

На переконання Мері ключову роль у формуванні характеру Трампа відіграло його дитинство. Вона стверджує, що батько майбутнього президента, забудовник Фред Трамп, був жорстким і вимогливим, а сімейна атмосфера не давала дітям відчуття емоційної безпеки.

У книзі зазначається, що через проблеми зі здоров’ям матері Дональда Трампа вона тривалий час не могла приділяти достатньо уваги дітям. У результаті майбутній політик зростав без відчуття підтримки та емоційної близькості.

"А батько не лише не задовольняв його потреби, але й не давав йому відчувати себе в безпеці, в любові та цінним. Дональд зазнавав принижень, які залишили на ньому шрами на все життя і набув рис особистості включаючи прояви нарцисизму, знущань та грандіозності", — стверджує психологиня.

Вона також припускає, що через брак емоційної підтримки в дитинстві Трамп виробив "потужні, але примітивні" механізми психологічного захисту. На її думку, саме це могло вплинути на прояви нарцисизму, агресивності та прагнення до домінування.

"Патологічні захворювання Дональда настільки складні, а його поведінка настільки часто незрозуміла, що для постановки точного та всебічного діагнозу знадобиться цілий ряд психологічних та нейропсихологічних тестів, які він ніколи не пройде", – підсумувала племінниця Трампа.

