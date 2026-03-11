Племінниця Трампа назвала "справжню причину", чому він почав війну проти Ірану

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Племінниця президента США Дональда Трампа, психологиня та політична коментаторка Мері Трамп, виступила з різкою критикою рішення Вашингтона розпочати військову операцію США проти Ірану. За її словами, офіційні пояснення Білого дому про причини атак по Ірану не відображають реальних мотивів американського лідера.
Мері Трамп. Фото: Mary Trump Media
Дональд Трамп раніше назвав кілька причин військової операції США проти Ірану. Серед них американський лідер назвав прагнення знищити ядерну програму Тегерана, обмежити його ракетний потенціал, послабити військово-морські сили країни та не допустити підтримки збройних угруповань за межами Ірану.
Однак Мері Трамп переконана, що справжні мотиви Дональда Трампа можуть бути зовсім іншими. У відео, опублікованому на її YouTube-каналі Mary Trump Media, вона заявила, що президент США ухвалив рішення про ескалацію конфлікту, щоб відвернути увагу від власних проблем.
Водночас вона наголосила, що конфлікт на Близькому Сході має серйозні наслідки для регіону. На її думку, війна Трампа не має чіткої стратегії щодо майбутнього Ірану або підтримки іранського народу і використовується в егоїстичних цілях американського президента.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в США поставили під сумнів психічний стан Трампа.
Також "Коментарі" писали, що шанси на імпічмент Трампа різко зросли.