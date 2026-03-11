Племінниця Трампа назвала "справжню причину", чому він почав війну проти Ірану

Племінниця президента США Дональда Трампа, психологиня та політична коментаторка Мері Трамп, виступила з різкою критикою рішення Вашингтона розпочати військову операцію США проти Ірану. За її словами, офіційні пояснення Білого дому про причини атак по Ірану не відображають реальних мотивів американського лідера.

Мері Трамп. Фото: Mary Trump Media

Дональд Трамп раніше назвав кілька причин військової операції США проти Ірану. Серед них американський лідер назвав прагнення знищити ядерну програму Тегерана, обмежити його ракетний потенціал, послабити військово-морські сили країни та не допустити підтримки збройних угруповань за межами Ірану.

Однак Мері Трамп переконана, що справжні мотиви Дональда Трампа можуть бути зовсім іншими. У відео, опублікованому на її YouTube-каналі Mary Trump Media, вона заявила, що президент США ухвалив рішення про ескалацію конфлікту, щоб відвернути увагу від власних проблем.

"Дональд сіє хаос, а потім очікує, що інші люди приберуть уламки його руйнувань. Для Дональда є тільки одна причина — він у біді, і він це знає. Це для того, щоб він сам і світ не дізналися, який він невмілий, розбещений, скомпрометований шахрай. Йдеться про його незбагненне відчайдушне бажання уникнути приниження", — сказала Мері Трамп.

Водночас вона наголосила, що конфлікт на Близькому Сході має серйозні наслідки для регіону. На її думку, війна Трампа не має чіткої стратегії щодо майбутнього Ірану або підтримки іранського народу і використовується в егоїстичних цілях американського президента.

"Все тому, що Дональд відчайдушно слабка людина, якій потрібно відволікати людей від цього факту, так само як йому потрібно щось, що підкріплювало б його здатність відчувати себе сильним. Це важкий шлях для найслабшої людини, яку я коли-небудь знала. І все ж, якимось чином, йому дозволили ходити по ньому все своє життя. Все своє жалюгідне, марне, егоїстичне життя", — додала племінниця Трампа.

