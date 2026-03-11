Племянница Трампа назвала "истинную причину", почему он начал войну против Ирана

Рубрики
Slava Kot
Племянница президента США Дональда Трампа, психолог и политический комментатор Мэри Трамп, выступила с резкой критикой решения Вашингтона начать военную операцию США против Ирана. По ее словам, официальные объяснения Белого дома о причинах атак по Ирану не отражают реальные мотивы американского лидера.
Мэри Трамп. Фото: Mary Trump Media
Дональд Трамп ранее назвал несколько причин военной операции США против Ирана. В их числе американский лидер назвал стремление уничтожить ядерную программу Тегерана, ограничить его ракетный потенциал, ослабить военно-морские силы страны и не допустить поддержки вооруженных группировок за пределами Ирана.
Однако Мэри Трамп убеждена, что подлинные мотивы Дональда Трампа могут быть совсем другими. В видео, опубликованном на ее YouTube-канале Mary Trump Media, она заявила, что президент США принял решение об эскалации конфликта, чтобы отвлечь внимание от собственных проблем.
В то же время она подчеркнула, что конфликт на Ближнем Востоке имеет серьезные последствия для региона. По ее мнению, война Трампа не имеет четкой стратегии по поводу будущего Ирана или поддержки иранского народа и используется в эгоистических целях американского президента.
