Племянница Трампа назвала "истинную причину", почему он начал войну против Ирана

Племянница президента США Дональда Трампа, психолог и политический комментатор Мэри Трамп, выступила с резкой критикой решения Вашингтона начать военную операцию США против Ирана. По ее словам, официальные объяснения Белого дома о причинах атак по Ирану не отражают реальные мотивы американского лидера.

Мэри Трамп. Фото: Mary Trump Media

Дональд Трамп ранее назвал несколько причин военной операции США против Ирана. В их числе американский лидер назвал стремление уничтожить ядерную программу Тегерана, ограничить его ракетный потенциал, ослабить военно-морские силы страны и не допустить поддержки вооруженных группировок за пределами Ирана.

Однако Мэри Трамп убеждена, что подлинные мотивы Дональда Трампа могут быть совсем другими. В видео, опубликованном на ее YouTube-канале Mary Trump Media, она заявила, что президент США принял решение об эскалации конфликта, чтобы отвлечь внимание от собственных проблем.

"Дональд сеет хаос, а затем ожидает, что другие люди уберут обломки его разрушений. Для Дональда есть только одна причина – он в беде, и он это знает. Это для того, чтобы он сам и мир не узнали, какой он неумелый, развращенный, скомпрометированный мошенник. Речь идет о его непостижимом отчаянном желании избежать унижения", — сказала Мэри Трамп.

В то же время она подчеркнула, что конфликт на Ближнем Востоке имеет серьезные последствия для региона. По ее мнению, война Трампа не имеет четкой стратегии по поводу будущего Ирана или поддержки иранского народа и используется в эгоистических целях американского президента.

"Все потому, что Дональд отчаянно слабый человек, которому нужно отвлекать людей от этого факта, так же как ему нужно нечто, что подкрепляло бы его способность чувствовать себя сильным. Это трудный путь для самого слабого человека, которого я когда-либо знала. И все же каким-то образом ему позволили ходить по нему всю свою жизнь. Всю свою жалкую, бесполезную, эгоистическую жизнь", — добавила племянница Трампа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США подвергли сомнению психическое состояние Трампа.

Также "Комментарии" писали, что шансы на импичмент Трампа резко выросли.