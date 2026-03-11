logo_ukra

Головна Новини Світ США Шанси на імпічмент Трампа різко зросли: що відбувається
commentss НОВИНИ Всі новини

Шанси на імпічмент Трампа різко зросли: що відбувається

Ринки прогнозів оцінюють шанси на імпічмент Дональда Трампа до 2028 року у 71%

11 березня 2026, 09:35
Автор:
avatar

Slava Kot

Ймовірність імпічменту президента США Дональда Трампа до завершення його нинішнього терміну різко зросла. За даними платформи прогнозів Kalshi, показник досяг приблизно 71%, що стало найвищим значенням від початку його другого перебування у Білому домі.

Шанси на імпічмент Трампа різко зросли: що відбувається

Які шанси на імпічмент Трампа. Фото з відкритих джерел

Згідно з актуальними оцінками платформи Kalshi, учасники ринку дедалі частіше припускають, що до 2028 року проти Трампа знову можуть ініціювати процедуру імпічменту. Ще наприкінці минулого року ймовірність такого сценарію оцінювали приблизно на рівні 50%. Відтоді показник поступово зростав і зараз досяг історичного максимуму у 71%.

Шанси на імпічмент Трампа різко зросли: що відбувається - фото 2

Шанси на імпічмент Трампа

Водночас шанс того, що імпічмент Трампа можуть оголосити вже у 2026 році, поки що оцінюється значно нижче та становить приблизно у 15%.

Процедура імпічменту в США складається з кількох етапів. Спочатку Палата представників має більшістю голосів підтримати висунення обвинувачень проти президента. Після цього справа передається до Сенату, де для усунення глави держави з посади необхідно щонайменше дві третини голосів сенаторів, тобто не менше 67 зі 100.

Підставою для імпічменту можуть бути "державна зрада, хабарництво або інші тяжкі злочини та проступки". Однак за всю історію США жодного президента так і не було остаточно усунуто через цю процедуру. Імпічмент оголошували трьом американським лідерам Ендрю Джонсону, Біллу Клінтону та Дональду Трампу, причому останньому двічі. У всіх випадках Сенат не зміг зібрати достатньої кількості голосів для їхнього засудження. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що сталося б у США у разі смерті Трампа на посаді президента.

Також "Коментарі" писали, що можливий імпічмент Трампа усе ближче. Республіканці прямо говорять про усунення президента США.



Джерело: https://kalshi.com/markets/kximpeach/president-impeached/kximpeach?utm_source=walterbloomberg
