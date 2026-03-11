Шанси на імпічмент Трампа різко зросли: що відбувається

Ймовірність імпічменту президента США Дональда Трампа до завершення його нинішнього терміну різко зросла. За даними платформи прогнозів Kalshi, показник досяг приблизно 71%, що стало найвищим значенням від початку його другого перебування у Білому домі.

Які шанси на імпічмент Трампа. Фото з відкритих джерел

Згідно з актуальними оцінками платформи Kalshi, учасники ринку дедалі частіше припускають, що до 2028 року проти Трампа знову можуть ініціювати процедуру імпічменту. Ще наприкінці минулого року ймовірність такого сценарію оцінювали приблизно на рівні 50%. Відтоді показник поступово зростав і зараз досяг історичного максимуму у 71%.





Шанси на імпічмент Трампа

Водночас шанс того, що імпічмент Трампа можуть оголосити вже у 2026 році, поки що оцінюється значно нижче та становить приблизно у 15%.

Процедура імпічменту в США складається з кількох етапів. Спочатку Палата представників має більшістю голосів підтримати висунення обвинувачень проти президента. Після цього справа передається до Сенату, де для усунення глави держави з посади необхідно щонайменше дві третини голосів сенаторів, тобто не менше 67 зі 100.

Підставою для імпічменту можуть бути "державна зрада, хабарництво або інші тяжкі злочини та проступки". Однак за всю історію США жодного президента так і не було остаточно усунуто через цю процедуру. Імпічмент оголошували трьом американським лідерам Ендрю Джонсону, Біллу Клінтону та Дональду Трампу, причому останньому двічі. У всіх випадках Сенат не зміг зібрати достатньої кількості голосів для їхнього засудження.

