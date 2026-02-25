logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.97

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Плохие новости для Трампа: что анонсировал Джонсон в случае поражения республиканцев на выборах
commentss НОВОСТИ Все новости

Плохие новости для Трампа: что анонсировал Джонсон в случае поражения республиканцев на выборах

Майк Джонсон заявил, что поражение на промежуточных выборах в Конгресс будет означать конец президентства Трампа

25 февраля 2026, 13:47
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что поражение на промежуточных выборах в Конгресс республиканцами будет означать конец президентства Дональда Трампа. Как передает портал "Комментарии", слова Джонсона цитирует NEWSMAX.

Плохие новости для Трампа: что анонсировал Джонсон в случае поражения республиканцев на выборах

Майк Джонсон. Фото: из открытых источников

Интересно, что такое мнение Джонсон высказал после выступления Трампа.

"Если мы проигрываем промежуточные выборы – не дай Бог, если мы потеряем большинство в Палате представителей – это будет фактически конец президентства Трампа", — отметил он.

Стоит отметить, Дональд Трамп во время ежегодного обращения к Конгрессу заявил, что США "упорно работают над прекращением убийств и резни между Россией и Украиной". 

"Мы очень упорно работаем над тем, чтобы прекратить девятую войну, убийства и резню между Россией и Украиной, где ежемесячно погибает 25 000 солдат, войну, которой никогда бы не произошло, если бы я был президентом", – отметил американский лидер.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп снова публично заговорил о потенциальном третьем президентском сроке, хотя это прямо запрещено Конституцией страны.

Во время выступления в Конгрессе политик, рассуждая о своей нынешней каденции, оговорился: "В мой первый год второго срока", а затем добавил: "Должен был быть мой третий срок. Но случаются странные вещи". 

Эти слова вновь подогрели дискуссию о его намерениях на будущее. Дональд Трамп и его сторонники продолжают утверждать, что выборы 2020 года, на которых победил Джо Байден, были якобы сфальсифицированы. Однако многочисленные суды разных инстанций ранее отклонили подобные иски из-за отсутствия доказательств.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости