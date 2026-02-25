Плохие новости для Трампа: что анонсировал Джонсон в случае поражения республиканцев на выборах

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что поражение на промежуточных выборах в Конгресс республиканцами будет означать конец президентства Дональда Трампа. Как передает портал "Комментарии", слова Джонсона цитирует NEWSMAX.

Майк Джонсон. Фото: из открытых источников

Интересно, что такое мнение Джонсон высказал после выступления Трампа.

"Если мы проигрываем промежуточные выборы – не дай Бог, если мы потеряем большинство в Палате представителей – это будет фактически конец президентства Трампа", — отметил он.

Стоит отметить, Дональд Трамп во время ежегодного обращения к Конгрессу заявил, что США "упорно работают над прекращением убийств и резни между Россией и Украиной".

"Мы очень упорно работаем над тем, чтобы прекратить девятую войну, убийства и резню между Россией и Украиной, где ежемесячно погибает 25 000 солдат, войну, которой никогда бы не произошло, если бы я был президентом", – отметил американский лидер.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп снова публично заговорил о потенциальном третьем президентском сроке, хотя это прямо запрещено Конституцией страны.

Во время выступления в Конгрессе политик, рассуждая о своей нынешней каденции, оговорился: "В мой первый год второго срока", а затем добавил: "Должен был быть мой третий срок. Но случаются странные вещи".

Эти слова вновь подогрели дискуссию о его намерениях на будущее. Дональд Трамп и его сторонники продолжают утверждать, что выборы 2020 года, на которых победил Джо Байден, были якобы сфальсифицированы. Однако многочисленные суды разных инстанций ранее отклонили подобные иски из-за отсутствия доказательств.



