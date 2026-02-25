logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.97

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Погані новини для Трампа: що анонсував Джонсон у разі поразки республіканців на виборах
commentss НОВИНИ Всі новини

Погані новини для Трампа: що анонсував Джонсон у разі поразки республіканців на виборах

Майк Джонсон заявив, що поразка на проміжних виборах до Конгресу означатиме кінець президентства Трампа

25 лютого 2026, 13:47
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що поразка на проміжних виборах до Конгресу республіканцями означатиме кінець президентства Дональда Трампа. Як повідомляє портал "Коментарі", слова Джонсона цитує NEWSMAX.

Погані новини для Трампа: що анонсував Джонсон у разі поразки республіканців на виборах

Майк Джонсон. Фото: з відкритих джерел

Цікаво, що таку думку Джонсон висловив після виступу Трампа.

"Якщо ми програємо проміжні вибори — не дай Боже, якщо ми втратимо більшість у Палаті представників — це буде фактично кінець президентства Трампа", — зазначив він.

Варто зазначити, Дональд Трамп під час щорічного звернення до Конгресу заявив, що США "вперто працюють над припиненням вбивств та різанини між Росією та Україною".

"Ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб припинити дев'яту війну, вбивства та різанину між Росією та Україною, де щомісяця гине 25 000 солдатів, війну, якої ніколи б не сталося, якби я був президентом", — зазначив американський лідер.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Дональд Трамп знову публічно заговорив про потенційний третій президентський термін, хоча це прямо заборонено Конституцією країни.

Під час виступу в Конгресі політик, розмірковуючи про свою нинішню каденцію, обмовився: "У мій перший рік другого терміну", а потім додав: "Мав бути мій третій термін. Але трапляються дивні речі".

Ці слова знову підігріли дискусію щодо його намірів на майбутнє. Дональд Трамп та його прихильники продовжують стверджувати, що вибори 2020 року, на яких переміг Джо Байден, були сфальсифіковані. Проте численні суди різних інстанцій раніше відхилили подібні позови через відсутність доказів.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини