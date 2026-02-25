Погані новини для Трампа: що анонсував Джонсон у разі поразки республіканців на виборах

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що поразка на проміжних виборах до Конгресу республіканцями означатиме кінець президентства Дональда Трампа. Як повідомляє портал "Коментарі", слова Джонсона цитує NEWSMAX.

Майк Джонсон. Фото: з відкритих джерел

Цікаво, що таку думку Джонсон висловив після виступу Трампа.

"Якщо ми програємо проміжні вибори — не дай Боже, якщо ми втратимо більшість у Палаті представників — це буде фактично кінець президентства Трампа", — зазначив він.

Варто зазначити, Дональд Трамп під час щорічного звернення до Конгресу заявив, що США "вперто працюють над припиненням вбивств та різанини між Росією та Україною".

"Ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб припинити дев'яту війну, вбивства та різанину між Росією та Україною, де щомісяця гине 25 000 солдатів, війну, якої ніколи б не сталося, якби я був президентом", — зазначив американський лідер.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Дональд Трамп знову публічно заговорив про потенційний третій президентський термін, хоча це прямо заборонено Конституцією країни.

Під час виступу в Конгресі політик, розмірковуючи про свою нинішню каденцію, обмовився: "У мій перший рік другого терміну", а потім додав: "Мав бути мій третій термін. Але трапляються дивні речі".

Ці слова знову підігріли дискусію щодо його намірів на майбутнє. Дональд Трамп та його прихильники продовжують стверджувати, що вибори 2020 року, на яких переміг Джо Байден, були сфальсифіковані. Проте численні суди різних інстанцій раніше відхилили подібні позови через відсутність доказів.



